Elián Quesada no sigue en Alajuelense: los dos rivales directos que buscan al juvenil formado en Arsenal

El lateral izquierdo anglo-costarricense saldrá de Alajuelense tras no entrar en los planes de Ismael Rescalvo para el Torneo Apertura 2026.

A mediados de 2025, Elián Quesada llegó a Liga Deportiva Alajuelense como uno de los fichajes que mayor ilusión despertaban entre los fanáticos del fútbol costarricense.

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Parecía que la apuesta no podía fallar: el lateral izquierdo, nacido en Londres pero con pasaporte tico por parte de su padre, había completado su formación en la cantera del Arsenal de Inglaterra, donde incluso llegó a firmar un contrato profesional y a entrenarse bajo las órdenes de Mikel Arteta en el primer equipo. Pero el fichaje, por ahora, no ha resultado.

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A un año de su llegada, Quesada tan solo acumula 9 partidos oficiales con el uniforme rojinegro, y ya es un hecho que el técnico español Ismael Rescalvo no lo tendrá en sus planes para afrontar el Apertura 2026.

Elián Quesada saldrá a préstamo

Según confirmaron los periodistas Ferlín Fuentes y Kevin Jiménez, Alajuelense busca desprenderse del lateral de 21 años antes de que finalice el actual mercado de fichajes.

Alajuelense tiene decidido prestar a Elián Quesada (Instagram).

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Rescalvo ya tiene bien cubierto el puesto en esa banda con la presencia del experimentado Ronald Matarrita, quien se asentó como titular indiscutible en el segundo semestre, y John Paul Ruiz, que salió cedido a Liberia y ahora regresa al Morera Soto.

Los dos equipos que buscan a Elián Quesada

Con la puerta de salida abierta, el futuro del anglo-costarricense para sumar los minutos que necesita podría estar en otro equipo de la máxima categoría: Municipal Pérez Zeledón o el recién ascendido Inter San Carlos, donde milita el histórico Joel Campbell.

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“Pérez Zeledón es una opción fuerte pero no cerrado. Inter San Carlos también parte como opción. La decisión está tomada de salir cedido y esperan definirlo próximamente”, informó Kevin Jiménez a través de sus redes sociales.

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Los próximos días serán claves para definir qué camiseta vestirá el canterano Gunner en su objetivo de relanzar su incipiente trayectoria en el fútbol de Costa Rica.