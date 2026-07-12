Quién ganó más Supercopas de Costa Rica: Saprissa, Herediano o Alajuelense

El certamen, que comenzó a jugarse en 1963 bajo otro nombre, tiene a uno de los tres grandes del país como uno de sus máximos ganadores.

La Supercopa de Costa Rica tendrá un nuevo capítulo este domingo con el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Club Sport Herediano. El resultado no solamente entregará el primer título de la temporada, sino que también modificará el palmarés histórico de la competencia.

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Antes de la edición 2026, Saprissa aparece como el máximo ganador, aunque existe una diferencia dependiendo de si se consideran únicamente las ediciones modernas o también los antecedentes de la Copa Campeón de Campeones.

¿Quién ganó más veces la Supercopa de Costa Rica?

Contando toda la historia de la competencia y sus antecedentes oficiales, Saprissa lidera con cuatro conquistas. Herediano aparece en el segundo lugar con tres, mientras que Alajuelense suma dos.

Saprissa: 4 títulos.

4 títulos. Herediano: 3 títulos.

3 títulos. Alajuelense: 2 títulos.

2 títulos. Cartaginés: 1 título.

Los títulos de Supercopa de Saprissa

Saprissa conquistó este reconocimiento en cuatro oportunidades si se incluye la antigua Copa Campeón de Campeones:

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1963: le ganó 5-4 en los penales a Uruguay de Coronado tras empatar 1-1.

le ganó 5-4 en los penales a Uruguay de Coronado tras empatar 1-1. 1976: victoria 2-0 contra Limonense.

victoria 2-0 contra Limonense. 2021: victoria 4-1 contra Alajuelense.

victoria 4-1 contra Alajuelense. 2023: victoria 1-0 contra Herediano.

ver también Por qué Alajuelense y Herediano juegan la Supercopa en el estadio Fello Meza

Los títulos de Supercopa de Herediano

Herediano ganó sus tres Supercopas dentro de la etapa moderna de la competencia:

2020: victoria 2-0 contra Saprissa.

victoria 2-0 contra Saprissa. 2022: victoria 2-0 contra Cartaginés.

victoria 2-0 contra Cartaginés. 2024: empate 1-1 contra Saprissa y triunfo 5-4 por penales.

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El Team es, por lo tanto, el equipo más ganador desde la reanudación estable de la Supercopa en 2020.

Si derrota a Alajuelense este domingo, llegará a cuatro títulos e igualará a Saprissa en lo más alto del registro histórico.

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Los títulos de Supercopa de Alajuelense

La Liga posee dos conquistas si se toma en cuenta el antecedente de la Copa Campeón de Campeones:

1967: victoria 1-0 contra Barrio México.

victoria 1-0 contra Barrio México. 2012: victoria 2-0 contra Herediano.

El conjunto rojinegro puede alcanzar los tres títulos si vuelve a superar a los florenses. En ese caso, igualaría a Herediano, pero todavía quedaría una conquista por debajo de Saprissa.

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¿Quién lidera desde la creación de la Supercopa moderna?

Si se consideran solamente las ediciones disputadas desde 2012 bajo la denominación de Supercopa, la clasificación cambia:

Herediano: 3 títulos.

3 títulos. Saprissa: 2 títulos.

2 títulos. Alajuelense: 1 título.

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Esta diferencia se produce porque los campeonatos de 1963, 1967, 1976 y 1979 fueron disputados bajo la denominación de Copa Campeón de Campeones. Sin embargo, la propia reconstrucción histórica del certamen los incorpora como antecedentes de la actual Supercopa.