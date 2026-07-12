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Quién ganó más Supercopas de Costa Rica: Saprissa, Herediano o Alajuelense

El certamen, que comenzó a jugarse en 1963 bajo otro nombre, tiene a uno de los tres grandes del país como uno de sus máximos ganadores.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Alajuelense, Herediano y Saprissa son los clubes que más Supercopas ganaron.
© John Durán, José Cordero y Jorge Navarro (La Teja)Alajuelense, Herediano y Saprissa son los clubes que más Supercopas ganaron.

La Supercopa de Costa Rica tendrá un nuevo capítulo este domingo con el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Club Sport Herediano. El resultado no solamente entregará el primer título de la temporada, sino que también modificará el palmarés histórico de la competencia.

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Antes de la edición 2026, Saprissa aparece como el máximo ganador, aunque existe una diferencia dependiendo de si se consideran únicamente las ediciones modernas o también los antecedentes de la Copa Campeón de Campeones.

¿Quién ganó más veces la Supercopa de Costa Rica?

Contando toda la historia de la competencia y sus antecedentes oficiales, Saprissa lidera con cuatro conquistas. Herediano aparece en el segundo lugar con tres, mientras que Alajuelense suma dos.

  • Saprissa: 4 títulos.
  • Herediano: 3 títulos.
  • Alajuelense: 2 títulos.
  • Cartaginés: 1 título.

Los títulos de Supercopa de Saprissa

Saprissa conquistó este reconocimiento en cuatro oportunidades si se incluye la antigua Copa Campeón de Campeones:

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  • 1963: le ganó 5-4 en los penales a Uruguay de Coronado tras empatar 1-1.
  • 1976: victoria 2-0 contra Limonense.
  • 2021: victoria 4-1 contra Alajuelense.
  • 2023: victoria 1-0 contra Herediano.
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Los títulos de Supercopa de Herediano

Herediano ganó sus tres Supercopas dentro de la etapa moderna de la competencia:

  • 2020: victoria 2-0 contra Saprissa.
  • 2022: victoria 2-0 contra Cartaginés.
  • 2024: empate 1-1 contra Saprissa y triunfo 5-4 por penales.
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El Team es, por lo tanto, el equipo más ganador desde la reanudación estable de la Supercopa en 2020.

Si derrota a Alajuelense este domingo, llegará a cuatro títulos e igualará a Saprissa en lo más alto del registro histórico.

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Los títulos de Supercopa de Alajuelense

La Liga posee dos conquistas si se toma en cuenta el antecedente de la Copa Campeón de Campeones:

  • 1967: victoria 1-0 contra Barrio México.
  • 2012: victoria 2-0 contra Herediano.

El conjunto rojinegro puede alcanzar los tres títulos si vuelve a superar a los florenses. En ese caso, igualaría a Herediano, pero todavía quedaría una conquista por debajo de Saprissa.

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¿Quién lidera desde la creación de la Supercopa moderna?

Si se consideran solamente las ediciones disputadas desde 2012 bajo la denominación de Supercopa, la clasificación cambia:

  • Herediano: 3 títulos.
  • Saprissa: 2 títulos.
  • Alajuelense: 1 título.
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Esta diferencia se produce porque los campeonatos de 1963, 1967, 1976 y 1979 fueron disputados bajo la denominación de Copa Campeón de Campeones. Sin embargo, la propia reconstrucción histórica del certamen los incorpora como antecedentes de la actual Supercopa.

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