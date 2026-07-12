Todos los campeones de la Supercopa de Costa Rica: palmarés y resultados

Así está el listado de campeones de la Supercopa antes del cruce entre Alajuelense y Herediano de este domingo.

La Supercopa de Costa Rica enfrenta a los campeones de los dos torneos nacionales de la temporada anterior. En 2026, los protagonistas serán Alajuelense, ganador del Apertura 2025, y Herediano, monarca del Clausura 2026.

Publicidad

Antes de que manudos y florenses definan al nuevo campeón en el “Fello” Meza, repasamos todos los ganadores, subcampeones y resultados de la historia de la competencia.

Todos los campeones de la Supercopa de Costa Rica

El registro incluye las primeras ediciones disputadas como Copa Campeón de Campeones y el torneo moderno, denominado Supercopa desde 2012.

1963: Saprissa y Uruguay de Coronado. Empataron 1-1 y el título figura compartido en el registro histórico.

Empataron 1-1 y el título figura compartido en el registro histórico. 1967: Alajuelense. Venció 1-0 a Barrio México.

Venció 1-0 a Barrio México. 1976: Saprissa. Derrotó 2-0 a Limonense.

Derrotó 2-0 a Limonense. 1979: Cartaginés. Se consagró en un torneo disputado bajo formato de liga entre cuatro equipos; Herediano terminó segundo.

Se consagró en un torneo disputado bajo formato de liga entre cuatro equipos; Herediano terminó segundo. 2012: Alajuelense. Superó 2-0 a Herediano.

Superó 2-0 a Herediano. 2020: Herediano. Venció 2-0 a Saprissa.

Venció 2-0 a Saprissa. 2021: Saprissa. Goleó 4-1 a Alajuelense.

Goleó 4-1 a Alajuelense. 2022: Herediano. Derrotó 2-0 a Cartaginés.

Derrotó 2-0 a Cartaginés. 2023: Saprissa. Se impuso 1-0 ante Herediano.

Se impuso 1-0 ante Herediano. 2024: Herediano. Empató 1-1 con Saprissa y ganó 5-4 en la tanda de penales.

Empató 1-1 con Saprissa y ganó 5-4 en la tanda de penales. 2026: Alajuelense vs. Herediano, por definirse.

¿Por qué no se jugó la Supercopa de Costa Rica en 2025?

La Supercopa no se disputó en 2025 porque Herediano ganó los dos campeonatos de la temporada 2024-2025.

Publicidad

ver también Mercado de fichajes de Herediano: altas, bajas y novedades para la Supercopa contra Alajuelense

El Team se consagró tanto en el Apertura 2024 como en el Clausura 2025, por lo que no existían dos campeones diferentes para disputar el encuentro.

En temporadas anteriores, el reglamento permitía que el mejor subcampeón ocupara el segundo lugar. Sin embargo, UNAFUT determinó que, cuando un mismo club gane los dos torneos, la Supercopa no debe realizarse.

Publicidad

Palmarés histórico de la Supercopa

Así se distribuyen las diez ediciones disputadas antes del partido de 2026:

Saprissa: 4.

4. Herediano: 3.

3. Alajuelense: 2.

2. Cartaginés: 1.

¿Qué equipo ganó más Supercopas modernas?

Desde la recuperación del torneo en 2012, Herediano es el máximo ganador, con tres conquistas. Saprissa lo sigue con dos y Alajuelense posee una.

Publicidad

El Team consiguió sus títulos en 2020, 2022 y 2024. La Liga solamente ganó la edición de 2012, precisamente contra el rival que volverá a enfrentar este domingo.

¿Cuándo se juega la Supercopa 2026?

Alajuelense y Herediano definirán la próxima edición hoy, domingo 12 de julio, desde las 5:00 p.m. de Costa Rica, en el estadio José Rafael “Fello” Meza.

Publicidad

El resultado puede modificar de manera importante el palmarés. Herediano igualará los cuatro títulos históricos de Saprissa si gana, mientras que Alajuelense alcanzará las tres conquistas que actualmente posee el Team.