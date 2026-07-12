Así está el listado de títulos de Alajuelense y Herediano, que este domingo buscarán sumar una Supercopa más a su palmarés.

Liga Deportiva Alajuelense y Club Sport Herediano se enfrentarán este domingo 12 de julio por la Supercopa de Costa Rica 2026, en un nuevo Clásico Provincial que tendrá en juego el primer trofeo oficial de la temporada.

Publicidad

Los dos clubes llegan con vitrinas repletas y una particularidad: tienen la misma cantidad de títulos nacionales si se suman campeonatos de Primera División, Copas, Supercopas y Recopas. Sin embargo, la Liga toma una ventaja considerable cuando se incorporan las conquistas internacionales.

¿Cuántos títulos oficiales tienen Alajuelense y Herediano?

Antes de disputar la Supercopa 2026, Alajuelense suma 58 títulos oficiales, mientras que Herediano posee 47.

La diferencia de 11 trofeos se explica principalmente por el historial internacional de los rojinegros. Ambos están igualados con 46 conquistas nacionales, pero la Liga cuenta con 12 títulos fuera de Costa Rica y el Team solamente con uno.

Alajuelense: 58 títulos oficiales.

58 títulos oficiales. Herediano: 47 títulos oficiales.

47 títulos oficiales. Diferencia: 11 títulos a favor de Alajuelense.

11 títulos a favor de Alajuelense. Títulos nacionales: 46 para cada equipo.

46 para cada equipo. Títulos internacionales: 12 de Alajuelense y uno de Herediano.

Publicidad

ver también Historial de Alajuelense vs. Herediano en finales: quién ganó más títulos

Los 58 títulos oficiales de Alajuelense

El palmarés de Liga Deportiva Alajuelense se divide en 46 títulos nacionales y 12 internacionales.

Títulos nacionales de Alajuelense

31 campeonatos de Primera División.

11 Torneos de Copa.

1 Supercopa de Costa Rica.

3 Recopas de Costa Rica.

La conquista nacional más reciente fue el Apertura 2025, cuando la Liga alcanzó su estrella número 31. También llega a esta Supercopa como bicampeona vigente de la Recopa, después de vencer precisamente a Herediano por 1-0 en la edición de 2025.

Publicidad

Títulos internacionales de Alajuelense

2 Copas de Campeones de Concacaf: 1986 y 2004.

1986 y 2004. 1 Liga Concacaf: 2020.

2020. 3 Copas Interclubes de la UNCAF: 1992, 2002 y 2005.

1992, 2002 y 2005. 3 Copas Centroamericanas de Concacaf: 2023, 2024 y 2025.

2023, 2024 y 2025. 1 Torneo Grandes de Centroamérica: 1996.

1996. 1 Campeonato Centroamericano de Concacaf: 1988.

1988. 1 Campeonato Centroamericano: 1961.

En enero de 2026, Concacaf confirmó oficialmente que Alajuelense posee 12 títulos internacionales reconocidos. La Liga viene de ganar tres ediciones consecutivas de la Copa Centroamericana, una marca inédita desde la creación de esa competencia.

Publicidad

Los 47 títulos oficiales de Herediano

Herediano también acumula 46 conquistas dentro de Costa Rica, pero solamente una a nivel internacional.

Títulos nacionales de Herediano

32 campeonatos de Primera División.

11 Torneos de Copa.

3 Supercopas de Costa Rica.

0 Recopas de Costa Rica.

Publicidad

El Team superó a Alajuelense en cantidad de campeonatos nacionales después de conquistar el Clausura 2026, su título número 32. Herediano es el segundo club más ganador de la Primera División de Costa Rica, por detrás de Saprissa y uno por encima de la Liga.

Título internacional de Herediano

1 Liga Concacaf: 2018.

Publicidad

El conjunto florense consiguió su única corona internacional en 2018, cuando derrotó a Motagua de Honduras en la final de la Liga Concacaf. Ganó 2-0 el partido de ida y, pese a caer 2-1 en la vuelta, se quedó con el título por un global de 3-2.

Los futbolistas de Herediano, festejando con el trofeo de la Liga Concacaf en 2018. (ORLANDO SIERRA/AFP)

Publicidad

Alajuelense y Herediano están igualados en títulos nacionales

Aunque Herediano tiene un campeonato de Primera División más que Alajuelense, el balance se empareja al sumar el resto de las competiciones locales.

Competencia Alajuelense Herediano Primera División 31 32 Torneos de Copa 11 11 Supercopa 1 3 Recopa 3 0 Total nacional 46 46

Publicidad

La Liga compensa la diferencia en campeonatos nacionales gracias a sus tres Recopas, mientras que Herediano posee dos Supercopas más. Por eso, el ganador del partido de este domingo pasará a quedar solo en lo más alto de este enfrentamiento particular, con 47 títulos nacionales.

¿Por qué algunos registros le atribuyen 55 títulos a Alajuelense?

Algunos recuentos todavía ubican a Alajuelense con 55 títulos oficiales, debido a que contabilizan solamente nueve de sus campeonatos internacionales.

Publicidad

Ese criterio deja afuera tres conquistas centroamericanas históricas. Sin embargo, en enero de 2026 el propio club informó que Concacaf reconoció oficialmente un total de 12 coronas internacionales, entre ellas los campeonatos obtenidos en 1961 y 1988 y el torneo centroamericano de 1992. Con ese reconocimiento, la cifra global rojinegra asciende a 58 trofeos oficiales.

¿Cómo quedará el palmarés después de la Supercopa?

Si gana Alajuelense , llegará a 59 títulos oficiales , 47 nacionales y 12 internacionales.

, llegará a , 47 nacionales y 12 internacionales. Si gana Herediano, alcanzará los 48 títulos oficiales, 47 nacionales y uno internacional.

Publicidad

Además, la Liga buscará su segunda Supercopa, después de la obtenida en 2012 contra el mismo rival. Herediano, en cambio, intentará conquistar la cuarta y alcanzar a Saprissa en el primer lugar del palmarés histórico si se consideran todos los antecedentes del torneo.

¿Cuándo juegan Alajuelense vs. Herediano?

Alajuelense y Herediano disputarán la Supercopa este domingo 12 de julio de 2026, desde las 5:00 p.m. de Costa Rica, en el estadio José Rafael “Fello” Meza de Cartago.

Publicidad