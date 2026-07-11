Cosechaba piñas en Costa Rica, fue figura en Europa y ahora lo quieren en Saprissa y Alajuelense

Un legionario de Costa Rica rescindió su contrato en Europa por falta de pago y quedó como agente libre.

Este sábado 11 de julio, el periodista Kevin Jiménez anunció en exclusiva que el legionario costarricense Johan Cortés no seguirá siendo jugador del KF Tirana de la primera división de Albania, donde era una de las principales figuras del equipo.

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“Johan Cortes no seguirá en el Tirana de Albania por incumplimiento salarial, es agente libre. Fue uno de los mejores centrales del torneo antes de marcharse”, destacó el comunicador.

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En los comentarios de la publicación, los aficionados del Deportivo Saprissa y de Liga Deportiva Alajuelense no tardaron en aparecer para pedir que sus respectivos clubes contraten al ex Municipal Liberia y Pérez Zeledón. El jugador, que tiene 26 años y había llegado al conjunto de Europa Central a principios de 2026, se volvió de inmediato una pieza atractiva en el mercado.

“@Saprissaoficial hágalo oficial”, “@SaprissaOficial fichen”, “De una vez LDA”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en el posteo. ¿Llegarán estos reclamos a oídos de las gerencias deportivas de la Liga y el Monstruo? El tiempo lo dirá.

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De cosechar piñas a jugar en Europa: la historia de Johan Cortés

El 13 de septiembre de 2020, con 20 años, nueve meses y ocho días, Johan Cortés debutó profesionalmente con el primer equipo de Municipal Pérez Zeledón. Fue en la victoria 1-0 ante Herediano y bajo la dirección técnica de Johnny Chaves.

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Sin embargo, un año después, tras no lograr asentarse en el cuadro generaleño y sumar una experiencia fallida en Barrio México FC, el defensor central oriundo de la aldea Coto 45 quedó alejado del fútbol profesional.

Johan Cortés se formó en Pérez Zeledón (MPZ).

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Cortés comenzó a trabajar en la empresa Pindeco, una piñera ubicada en Buenos Aires, Puntarenas. Cumplía jornadas agobiantes bajo el sol tropical, con el machete en la mano y la responsabilidad de sostener a su familia sobre los hombros, pero nunca dejó de creer que podía volver a las canchas.

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La oportunidad llegó en 2022, cuando regresó a Pérez Zeledón y luego pasó a Municipal Liberia. Su rendimiento volvió a darle visibilidad y terminó abriéndole la puerta para dar el salto a Europa, un paso que muy pocos jugadores de su región han conseguido. Hoy, con el pase en su poder, su futuro podría estar nuevamente en lo más alto de la Primera División.