Favorece a Argentina: FIFA confirma la noticia que cambia el panorama de las semifinales del Mundial 2026

Argentina derrotó 3-1 a Suiza después de 120 minutos de sufrimiento, se quedó con el último boleto a las semifinales y recibió otra gran noticia antes del duelo con Inglaterra.

Argentina necesitó tiempo suplementario para eliminar a Suiza y meterse entre las cuatro mejores selecciones del Mundial 2026. Ayer, en Kansas City, el equipo de Lionel Scaloni se impuso 3-1 en un partido que comenzó a su favor, se complicó durante el segundo tiempo y recién encontró su resolución en los minutos finales de la prórroga.

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La igualdad se rompió a los 112 minutos, cuando Julián Álvarez recibió en la puerta del área y sacó un remate que terminó en el ángulo para el 2-1. Ya en el minuto 121, con los helvéticos volcados en busca del empate, Lautaro Martínez aprovechó un rebote después de un contraataque y marcó el 3-1 definitivo.

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Así, Argentina se quedó con el cuarto y último boleto a las semifinales, instancia en la que enfrentará a Inglaterra en un partido histórico. Además, como corolario de la clasificación, el cuadro sudamericano recibió otra gran noticia antes de preparar el duelo ante los anglosajones.

Julián Álvarez marcó un gol histórico para Argentina (Getty Images).

Argentina volvió a superar a España en el ranking FIFA

El ranking FIFA se actualiza en tiempo real y refleja inmediatamente los puntos obtenidos o perdidos en cada partido. La victoria ante Suiza le entregó a Argentina 18,32 unidades y elevó su registro hasta los 1943,47 puntos.

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Ese incremento devolvió a la Albiceleste al segundo lugar de la clasificación en vivo. España la había superado de manera provisional después de vencer 2-1 a Bélgica en los cuartos de final.

Argentina vuelve a superar a España en el ranking FIFA.

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Francia lidera actualmente la tabla con 1948,97 puntos. Argentina aparece segunda con 1943,47 y se encuentra a 5,50 unidades del primer lugar. La Roja ocupa la tercera posición con 1934,79, a 8,68 puntos del conjunto de Scaloni. Inglaterra, próximo rival de la Albiceleste, se mantiene cuarta con 1889,42.

El ranking puede volver a cambiar en las semifinales

Francia enfrentará a España en una de las llaves. Argentina jugará contra Inglaterra en la otra. Las diferencias entre los tres primeros son reducidas, por lo que cada resultado puede modificar nuevamente la cima antes de que termine la Copa del Mundo.

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La próxima publicación oficial del ranking FIFA está programada para el 20 de julio, un día después de la final. Hasta entonces, la clasificación en vivo seguirá registrando los movimientos generados por los encuentros que restan.