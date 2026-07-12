No es Saprissa: Antonny Monreal se va de Liberia y consigue nuevo equipo en Costa Rica

El guardameta mexicano se desvinculó de Liberia tras el descenso administrativo y reforzará de forma inmediata a este club de la máxima categoría.

Antonny Monreal se marcha de Municipal Liberia. El descenso administrativo del club pampero, que el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) sentenció al ratificar la quita de su licencia para competir en Primera División, le abrió el panorama a varias de sus figuras en el mercado de fichajes.

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Una de ellas es el portero mexicano, quien a sus 31 años y después de tres torneos cortos vistiendo de aurinegro, sumará una nueva experiencia en un equipo tico. Sin embargo, no se trata de Deportivo Saprissa, que estuvo cerca de ficharlo en la segunda mitad de 2025.

La operación, confirmó el propio Monreal en el programa A Fondo Con, se cayó por “un tema de plaza de extranjeros”. En los últimos días, a raíz del desalentador panorama que afrontaban los liberianos, se reflotaron los rumores sobre su llegada. La situación escaló cuando trascendió que Saprissa estaba cerrando la incorporación de Sebastián Padilla, su excompañero. Pero lo cierto es que su carrera no seguirá en Tibás.

Antonny Monreal reforzará el arco de Guadalupe

De acuerdo a la información del periodista Kevin Jiménez, Antonny Monreal se convertirá en nuevo futbolista de Guadalupe FC. Los guadalupanos, recordemos, habían perdido la categoría en el Torneo Clausura 2026, pero la expulsión de Liberia abrió una vacante que se definirá mediante un repechaje.

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Ahora, se encuentran frente a una oportunidad tan soñada como inesperada de permanecer en la máxima categoría. Y apostaron por el ex Guanacasteca como su guardameta para esa “final” a partido único contra Escorpiones de Belén, a disputarse posiblemente el próximo sábado 18 de julio.

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En el caso de mantenerse en Primera, Guadalupe habrá amarrado a un refuerzo de probada jerarquía y experiencia, que llega para reemplazar a una joven promesa: Rodiney Leal. El portero de 24 años también venía sonando como una opción para el arco de Saprissa desde el retiro de Esteban Alvarado, pero firmó con los liberianos tras el descenso de los de Goicoechea.

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