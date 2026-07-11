Así quedaron las semifinales del Mundial 2026: cuándo, a qué hora y dónde juegan Francia vs. España e Inglaterra vs. Argentina

Argentina derrotó a Suiza y se confirmó como el último de los clasificados a las semifinales del Mundial 2026.

El Mundial 2026 ya conoce a sus cuatro semifinalistas. Después de la definición de los cuartos de final, solamente cuatro selecciones continúan en carrera por el título que se entregará el próximo domingo 19 de julio.

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Francia y España protagonizarán la primera semifinal, mientras que Inglaterra se medirá con Argentina en el segundo cruce. Los dos partidos se disputarán en Estados Unidos y comenzarán a la misma hora en Centroamérica.

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Argentina completó el cuadro después de derrotar a Suiza en el Kansas City Stadium. El equipo dirigido por Lionel Scaloni alcanzó su segunda semifinal consecutiva y continúa con la defensa del título conquistado en Qatar 2022.

Cuáles son las semifinales del Mundial 2026

Los dos cruces quedaron definidos de la siguiente manera:

Francia vs. España

Inglaterra vs Argentina

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Francia consiguió su clasificación al derrotar 2-0 a Marruecos, mientras que España se impuso 2-1 frente a Bélgica. Inglaterra aseguró su lugar entre los cuatro mejores después de remontar y vencer 2-1 a Noruega, con un doblete de Jude Bellingham. Su rival quedó definido con el último partido de los cuartos entre Argentina y Suiza.

Argentina sufrió, pero le alcanzó para eliminar a Suiza y meterse en semifinales (Getty Images).

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Cuándo y dónde juegan Francia vs. España por las semifinales

Francia y España disputarán la primera semifinal el martes 14 de julio de 2026 en el Dallas Stadium.

Horario del partido en Centroamérica:

1:00 p.m. de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

2:00 p.m. de Panamá.

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El partido comenzará a las 2:00 p.m. de Dallas. El ganador se clasificará para la final y el perdedor deberá disputar el encuentro por el tercer puesto.

Cuándo y dónde juegan Inglaterra vs. Argentina por las semifinales

Inglaterra y Argentina disputarán la segunda semifinal el miércoles 15 de julio de 2026 en el Atlanta Stadium.

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Horario del partido en Centroamérica:

1:00 p.m. de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

2:00 p.m. de Panamá.

El encuentro comenzará a las 3:00 p.m. de Atlanta. El ganador avanzará a la final del Mundial y el perdedor jugará por el tercer puesto.