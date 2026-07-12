Leandro Paredes expone a Breel Embolo tras su expulsión en Argentina vs. Suiza que volvió a generar polémica en el Mundial 2026

Leandro Paredes, el otro protagonista de la jugada que generó polémica entre Argentina y Suiza, habló con la prensa.

El partido de cuartos de final entre Argentina y Suiza en el Arrowhead Stadium de Kansas City dejó una de las jugadas más comentadas del Mundial 2026. Una decisión arbitral histórica, apoyada en el VAR y en una regla poco conocida, cambió el rumbo del partido y terminó con el delantero suizo Breel Embolo expulsado y envuelto en lágrimas.

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Todo ocurrió a los 26 minutos del segundo tiempo, cuando el encuentro estaba empatado 1-1 gracias a los goles de Alexis Mac Allister para la Albiceleste y Dan Ndoye para los europeos. Tras un cruce entre Leandro Paredes y Embolo, el árbitro portugués João Pinheiro pensó que el argentino había cometido una falta grave y le mostró la tarjeta amarilla. Sin embargo, el destino de la jugada dio un giro de 180 grados.

¿Cómo funciona esta nueva regla?

Desde la cabina del VAR llamaron de inmediato al árbitro para que revisara las imágenes en la pantalla. Al ver la jugada repetida en cámara lenta y desde varios ángulos, la verdad quedó al descubierto: Paredes nunca tocó a Embolo. El delantero del Mónaco se había tirado simulando una falta.

Para corregir el desastre, el árbitro aplicó la regla de “identidad equivocada” (mistaken identity), una norma aprobada por la IFAB. Esta regla permite dar marcha atrás y cambiar una tarjeta si el juez sancionó por error al jugador equivocado en una jugada que el VAR puede revisar.

El árbitro le quitó la tarjeta amarilla a Paredes. En su lugar se la sacó a Embolo por simular. Como el suizo ya tenía una desde el primer tiempo, recibió la cartulina roja de forma automática.

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Leandro Paredes dio su versión de la jugada

Embolo no pudo ocultar su frustración y se retiró de la cancha llorando, mientras sus compañeros rodeaban al árbitro exigiendo explicaciones que no cambiaron el veredicto.

Al terminar el partido, el propio Leandro Paredes le bajó el tono a la controversia en la zona de prensa: “¿Polémica por qué? Quedó claro que no lo había tocado y él había simulado. Creo que la decisión es correcta, las reglas son las reglas”, aseguró el mediocampista argentino.

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La expulsión fue el golpe definitivo para Suiza, que tuvo que jugar con diez hombres el resto del partido y el tiempo extra. Esta ventaja numérica fue clave para que Argentina lograra destrabar el encuentro y sellar su boleto a las semifinales del torneo.

La bronca del DT de Suiza por la roja a Embolo

En conferencia de prensa, Murat Yakin, técnico de Suiza, no se guardó nada y salió con bronca: “Fuimos castigados por un error. No había motivo para esa amarilla. No lo entiendo. Fue una situación inocente; no había nada malicioso en ella”.

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“Esa decisión fue simplemente increíble. Estoy completamente en desacuerdo con ella. Hubo un contacto claro, y no entiendo cómo el árbitro y el VAR llegaron a esa conclusión”.