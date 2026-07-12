Mercado de fichajes de Alajuelense: altas, bajas y novedades para la Supercopa contra Herediano

La Liga Deportiva Alajuelense ha tenido un mercado muy movido y llega a la Supercopa con varias novedades en su plantel.

Liga Deportiva Alajuelense presentará una plantilla renovada en su primer partido oficial de la temporada 2026-2027. Los manudos enfrentarán este domingo a Herediano por la Supercopa de Costa Rica, en el estreno competitivo del proyecto encabezado por Ismael Rescalvo.

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La dirigencia rojinegra realizó movimientos en todas las líneas: incorporó experiencia internacional, recuperó futbolistas que estaban cedidos y cerró ciclos importantes. Hasta la fecha, la Liga registra siete altas para la dinámica del primer equipo, además de la llegada de un juvenil para la categoría Sub-21.

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Todos los fichajes y altas de Alajuelense para el Apertura 2026

Estos son los jugadores que se incorporaron o regresaron al plantel rojinegro para la temporada 2026-2027:

Luis Díaz: extremo procedente de Sporting FC.

extremo procedente de Sporting FC. Yeison Molina: defensor central proveniente de Municipal Liberia.

defensor central proveniente de Municipal Liberia. Juan Pablo “Juanpi” Añor: mediocampista ofensivo que llegó desde el Volos NFC de Grecia.

mediocampista ofensivo que llegó desde el Volos NFC de Grecia. Roan Wilson: volante procedente del Grupo Desportivo de Chaves de Portugal.

volante procedente del Grupo Desportivo de Chaves de Portugal. Farbod Samadian: defensor central que regresó de su préstamo en Puntarenas FC.

defensor central que regresó de su préstamo en Puntarenas FC. John Paul Ruiz: lateral izquierdo que volvió después de jugar cedido en Municipal Liberia.

lateral izquierdo que volvió después de jugar cedido en Municipal Liberia. Daniel Chacón: mediocampista defensivo reincorporado tras finalizar su etapa a préstamo en Liberia.

Además, Alajuelense contrató a Lucca Unmuth, futbolista de 19 años que fue incorporado inicialmente para el equipo Sub-21, aunque realizó parte de la pretemporada con el plantel principal.

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Juanpi Añor, el fichaje llamado a manejar el ataque de la Liga

La contratación con mayor recorrido internacional es la de Juan Pablo Añor. El venezolano llegó procedente del Volos NFC después de una extensa carrera en Europa y asumió el dorsal número 10 de Alajuelense.

Puede actuar como mediocampista ofensivo, interior o futbolista de banda. Su incorporación busca darle al equipo una pieza con capacidad para asociarse, jugar entre líneas y alimentar a delanteros como Ronaldo Cisneros y Ángel Zaldívar.

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Añor explicó durante su presentación que se siente cómodo en todas las posiciones del mediocampo hacia adelante y que su intención es adaptarse rápidamente a sus compañeros. También confirmó que aceptó el desafío de vestir la camiseta número 10.

Juanpi Añor es uno de los grandes fichajes de Alajuelense. Imagen: LDA

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Roan Wilson vuelve de Portugal para reforzar el mediocampo

Otro de los fichajes internacionales es Roan Wilson, mundialista con Costa Rica en Qatar 2022. El volante regresó al fútbol costarricense después de su paso por Gil Vicente y Chaves, en Portugal.

Wilson se definió como un mediocampista “box to box”, capaz de cumplir funciones defensivas y llegar a posiciones ofensivas. Su llegada aumenta las variantes en una zona donde Rescalvo también dispone de Celso Borges, Rashir Parkins y Daniel Chacón.

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El futbolista firmó por un año y señaló que uno de sus objetivos es competir por el campeonato nacional, la Copa Centroamericana y los títulos de Supercopa y Recopa.

Yeison Molina llega para reforzar la defensa

La zaga también recibió una pieza experimentada con la incorporación de Yeison Molina. El central de 30 años llegó desde Municipal Liberia y firmó por una temporada.

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Su contratación ofrece una alternativa en una línea que sufrió diferentes inconvenientes físicos durante el semestre anterior. Molina puede competir por un lugar junto a futbolistas como Alexis Gamboa, Santiago van der Putten, Aarón Salazar y Farbod Samadian.

ver también Entre Guardiola, Unai Emery y el Cholo Simeone: Ismael Rescalvo elige a su DT favorito y revela cómo jugará su Alajuelense

El duro golpe que sufrió Luis Díaz antes de debutar

Luis Díaz fue uno de los primeros refuerzos anunciados por Alajuelense, pero no estará disponible para la Supercopa. El extremo sufrió una ruptura de ligamentos en el tobillo durante una jugada accidental en un entrenamiento y tuvo que ser operado.

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La cirugía se realizó satisfactoriamente, aunque el club no estableció un plazo exacto para su regreso, ya que dependerá de la evolución durante la rehabilitación. Su ausencia representa una baja importante para Rescalvo, que había sumado velocidad y desequilibrio por las bandas con su llegada.

Los tres jugadores que regresaron de sus préstamos

Alajuelense también utilizó el mercado para recuperar futbolistas jóvenes que acumularon experiencia en otros clubes.

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Farbod Samadian volvió después de disputar 17 partidos con Puntarenas FC. El defensor central anotó tres goles y fue uno de los jugadores Sub-21 con mayor cantidad de minutos durante el Clausura 2026.

John Paul Ruiz, por su parte, jugó los 20 encuentros del último torneo con Municipal Liberia, con un balance de tres goles y dos asistencias. Su regreso aumenta la competencia en el lateral izquierdo, donde la Liga también cuenta con Ronald Matarrita.

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El tercer retorno es Daniel Chacón, quien se recuperó de una lesión de rodilla. Alajuelense informó en junio que el mediocampista se encontraba nuevamente al cien por ciento y en condiciones de competir.

Todas las bajas de Alajuelense para la nueva temporada

La reconstrucción también incluyó salidas de peso. Estos son los futbolistas que dejaron el plantel antes del Apertura 2026:

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Joel Campbell: terminó contrato y la institución decidió no renovarlo.

terminó contrato y la institución decidió no renovarlo. José Alvarado: dejó el equipo después de un breve paso por el primer plantel y continuó su carrera en Pérez Zeledón.

dejó el equipo después de un breve paso por el primer plantel y continuó su carrera en Pérez Zeledón. Alejandro Bran: fue transferido al Petrolul Ploiești de Rumania.

fue transferido al Petrolul Ploiești de Rumania. Kenneth Vargas: finalizó su préstamo en Alajuelense y el Hearts de Escocia lo cedió al Kalamata de Grecia.

finalizó su préstamo en Alajuelense y el Hearts de Escocia lo cedió al Kalamata de Grecia. Emanuel Salazar: salió a préstamo hacia Municipal Liberia.

La partida de Campbell cerró una etapa de tres años. Durante su último Clausura disputó 12 partidos, convirtió un gol y dio dos asistencias, pero no recibió una propuesta para extender su vínculo.

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Alejandro Bran terminó su etapa en Alajuelense lleno de polémica.

Los jugadores que renovaron contrato con Alajuelense

La Liga no solamente se concentró en fichajes. La dirigencia también aseguró la continuidad de tres integrantes de la base del equipo:

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Fernando Piñar: renovó hasta mayo de 2028.

renovó hasta mayo de 2028. Ronaldo Cisneros: extendió su contrato hasta mayo de 2028.

extendió su contrato hasta mayo de 2028. Ronald Matarrita: firmó por una temporada más, hasta mayo de 2027.

Cisneros seguirá siendo una de las principales referencias ofensivas, mientras que Piñar y Matarrita mantienen la estructura de los laterales que conquistó el Apertura 2025.

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Alajuelense también cambió de entrenador

El mercado rojinegro no se limitó a los jugadores. Ismael Rescalvo reemplazó a Óscar Ramírez y armó un cuerpo técnico integrado por Juan Rescalvo y Robert Tejero, además de la incorporación de Javier Delgado como auxiliar institucional.

La Supercopa será el primer partido oficial del entrenador español, después de una pretemporada en la que la Liga disputó cuatro fogueos y terminó con tres triunfos y un empate.

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¿Cuándo juega Alajuelense contra Herediano por la Supercopa?

Alajuelense y Herediano se enfrentarán este domingo 12 de julio de 2026, desde las 5:00 p.m. de Costa Rica, en el estadio José Rafael “Fello” Meza de Cartago.

Partido: Alajuelense vs. Herediano.

Alajuelense vs. Herediano. Competencia: Supercopa de Costa Rica 2026.

Supercopa de Costa Rica 2026. Fecha: domingo 12 de julio.

domingo 12 de julio. Hora: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Estadio: José Rafael “Fello” Meza.

José Rafael “Fello” Meza. Ciudad: Cartago.