Costa Rica

Qué pasa si Alajuelense gana, empata o pierde ante Liberia por el Torneo de Copa

Este martes, la Liga del Machillo Ramírez juega a todo o nada por el pase a semifinales.

gustavo pando

Por Gustavo Pando

Machillo Ramírez no la tiene fácil para pasar de ronda en el Torneo de Copa.

La vuelta de cuartos de final del Torneo de Copa pone a la Liga Deportiva Alajuelense en modo “todo o nada”. El equipo de Óscar “Machillo” Ramírez llega con desventaja tras el 0-1 de la ida en el Morera Soto y visita a Liberia con la obligación de revertir la historia para seguir soñando con el tricampeonato.

Y ojo con un detalle que cambia la lectura del partido: no hay gol de visitante y, si el global queda igualado, no existe el alargue.

Qué pasa si Alajuelense gana

Depende por cuántos goles:

  • Si gana por 2 goles o más, se clasifica a semifinales.
  • Si gana por 1 gol, el global queda 1-1 y la serie se define por penales.

Qué pasa si Alajuelense empata

Si empata por cualquier resultado, queda eliminado porque Liberia mantendría la ventaja del global tras el 1-0 de la ida.

Qué pasa si Alajuelense pierde

Si pierde, queda eliminado, ya que Liberia ampliaría su ventaja en el global.

Cómo se define si el global termina empatado

En el Torneo de Copa, si el global queda igualado tras los 90’ de la vuelta, se va directo a penales: no hay tiempos extra.

A qué hora se juega y cómo ver Liberia vs. Alajuelense

El cruce de vuelta entre Liberia y Alajuelense, por los cuartos de final del Torneo de Copa, se juega hoy martes 10 de febrero a las 6:00 pm y se transmite por FUTV.

