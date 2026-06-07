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El ostentoso hotel en el que estará Panamá en el Mundial 2026: lujos, servicios y cuánto cuesta alojarse

Los Canaleros tendrán un alojamiento de cuatro estrellas en el que podrán disfrutar de diversas actividades.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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Los Canaleros pasarán la primera noche este domingo.
© Nottawasaga Inn ResortLos Canaleros pasarán la primera noche este domingo.

Este domingo, la Selección de Panamá llegó a Toronto vía aérea tras el amistoso contra Bosnia y luego se dirigió, de manera terrestre, al Nottawasaga Inn Resort ubicado en Ontario. Allí estarán hasta que finalicen su participación en el Mundial 2026.

Este complejo está ubicado en Ontario, precisamente a una hora del BMO Field, estadio en el que Panamá jugará las dos primeras jornadas de la fase de grupos. En el tercer enfrentamiento, contra Inglaterra, los Canaleros deberán viajar a Nueva Jersey.

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El alojamiento cuenta con una gran cantidad de instalaciones y servicios para los turistas. Tiene campos de golf, pistas de hielo, canchas de fútbol, tenis, squash y racquetball, senderos naturales para running, salón de juegos interactivos, piscina interior y exterior, y un gimnasio.

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Así se ve el complejo desde arriba.

Además, posee servicios de spa con masajes y tratamientos de belleza, como así también servicio de estilismo. Otro de los grandes fuertes del hotel es la amplia gastronomía que ofrece, al igual que los espacios para cócteles artesanales.

¿Cuánto cuesta alojarse en el hotel que estará Panamá durante la Copa del Mundo?

Este hotel cuenta con más de 250 habitaciones y suites para alquilar. El alquiler más caro por noche tiene un costo aproximado de 450 dólares. Esta cuenta con una sala de estar con chimenea, barra de bar, un sofá cama queen y, en la habitación principal, una bañera de hidromasaje (Jacuzzi) redonda y gigante.

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Mientras que la menos costosa alcanza un valor similar a 230 dólares los fines de semana. En esta, los huéspedes se pueden encontrar con: dos camas con colchones premium, frigobar, cafetera, wifi y escritorio.

En resumen

  • Panamá se alojará en el Nottawasaga Inn Resort ubicado en Ontario.
  • El hotel cuenta con más de 250 habitaciones y suites disponibles para alquilar.
  • El costo de la habitación menos costosa alcanza los 230 dólares los fines de semana.
  • La habitación más cara del complejo tiene un precio de 450 dólares por noche.
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