Machillo Ramírez con un pie afuera: los problemas en Alajuelense que lo harían irse al finalizar el Clausura 2026

En Liga Deportiva Alajuelense ya no se trata de rumores ni de sensaciones aisladas. El futuro de Óscar Ramírez empieza a tomar forma definitiva en plena recta final del Clausura 2026, y lo que se desliza desde distintos frentes no hace más que confirmar un escenario que pocos querían asumir en este momento de la temporada.

¿Qué decisión habría tomado Machillo Ramírez?

La información que salió desde ESPN fue contundente y dejó poco margen para la interpretación. “La continuidad de Oscar Ramírez en la Liga Deportiva Alajuelense no va más. El Machillo, en conjunto con su familia, ya habrían tomado decisión de que este será su cierre”. Una frase que cayó como un golpe directo en el entorno manudo, justo cuando el equipo todavía pelea por meterse en la fase decisiva del torneo.

¿Por qué Machillo se iría de Alajuelense?

Pero detrás de esa decisión no hay un único factor. Según lo que se ha manejado, el desgaste acumulado juega un papel clave en el análisis del entrenador. “Ramírez está cansado, el proyecto le gusta, pero hay muchachos en esta plantilla que lo han desilusionado. No se regresó de su retiro del fútbol para acomodarle la mentalidad a futbolistas jóvenes”. Un mensaje fuerte, que deja entrever una incomodidad más profunda que los resultados deportivos.

Esa sensación se habría acentuado en este semestre, donde el rendimiento del equipo no siempre estuvo a la altura de las expectativas. “En este semestre hay futbolistas que le fallaron”, agregaron, apuntando directamente a una interna que, sin hacerse pública, empieza a filtrarse en momentos clave. No se trata solo de táctica o estrategia, sino de compromiso y respuesta dentro del campo.

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Para un técnico como Ramírez, con historia y peso dentro del club, ese tipo de situaciones no pasan desapercibidas. Su regreso al banquillo había generado ilusión y expectativas altas, pero también implicaba un contexto distinto, con nuevas dinámicas y exigencias que, según parece, terminaron generando un desgaste difícil de sostener en el tiempo.

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Mientras tanto, Alajuelense sigue enfocado en lo inmediato. Clasificar a los playoffs y competir hasta el final es la prioridad que puede maquillar o cambiar el cierre de este ciclo. Sin embargo, la decisión ya estaría tomada y el desenlace parece inevitable, independientemente de lo que ocurra en la cancha en las próximas semanas.

Datos Claves

Óscar Ramírez dejará la dirección técnica de Alajuelense al finalizar el Clausura 2026.

dejará la dirección técnica de al finalizar el Clausura 2026. El desgaste acumulado y falta de compromiso de algunos jugadores motivaron su salida definitiva.

y falta de compromiso de algunos jugadores motivaron su salida definitiva. La cadena ESPN confirmó que la decisión fue tomada en conjunto con su familia.