Fue asistente de Machillo Ramírez, salieron campeones juntos y ahora opinó si debe seguir como DT de Alajuelense: “Es muy emotivo”

Paul Mayorga tuvo un papel importante dentro del cuerpo técnico de Óscar Ramírez en Liga Deportiva Alajuelense, donde se desempeñó principalmente como preparador de porteros en dos etapas entre 2010 y 2014.

Durante ese periodo, fue parte del grupo que logró el histórico tricampeonato rojinegro entre 2013 y 2014, consolidándose como un integrante clave en el trabajo del equipo.

Ahora, en medio del momento que atraviesa Alajuelense en el Clausura 2026, Mayorga volvió a referirse al presente del club y analizó la situación de Óscar Ramírez.

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¿Qué dijo Paul Mayorga sobre la actualidad de Alajuelense al mando del Machillo Ramírez?

Desde su experiencia, Paul Mayorga compartió su punto de vista sobre lo que debería hacer el Machillo Ramírez respecto a su continuidad, en un contexto donde los resultados han generado debate.

Paul Mayorga salió en defensa de Óscar y dejó claro que, a su criterio, el ciclo del técnico en Alajuelense no está terminado, sino que más bien hay jugadores a los que ya se les debería cerrar esa etapa dentro del club.

“Yo no creo que el ciclo del Machillo Ramírez como DT de Alajuelense haya terminado. Más bien eso se les tiene que acabar a algunos jugadores”, compartió Paul Mayorga en Tigo Sports Costa Rica.

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“En Alajuelense todos conocen al Machillo Ramírez, es muy emotivo, Don Raúl es la persona ideal para convencer a Óscar de que se quede”, comentó Paul Mayorga

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Aunque también advirtió que el ambiente de críticas y comentarios negativos podría empujar a Ramírez a tomar distancia, ya que no suele sentirse cómodo en medio de ese tipo de conflictos.

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“Tal vez a veces cuando pasa una situación actual salen comentarios negativos y en ese sentido, al final lo que hace Óscar con eso es apartarse porque no le gustan ese tipo de conflictos”, finalizó Paul Mayorga en Tigo Sports.

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