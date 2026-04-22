“Está harto”: señalan el problema de Machillo Ramírez que podría hacerlo dejar Alajuelense después del Clausura 2026

En Liga Deportiva Alajuelense hay un tema que ya dejó de ser un rumor de pasillo para convertirse en una preocupación real: el futuro de Óscar Ramírez. En plena definición del Clausura 2026, con el equipo jugándose su clasificación a los playoffs, el nombre del “Machillo” aparece más vinculado a una posible salida que a un proyecto a largo plazo.

El contexto no ayuda a calmar las aguas. El contrato del técnico finaliza en junio y, hasta ahora, no hay señales claras de renovación. Mientras el equipo intenta sostenerse en la pelea deportiva, puertas adentro la incertidumbre crece. No es solo una cuestión de resultados, sino de desgaste, de sensaciones acumuladas en un entorno que nunca da tregua y que, en Alajuelense, suele ser especialmente exigente.

En el programa TD Más, donde suelen manejar información cercana al día a día del club, el tema se puso sobre la mesa con fuerza. Allí se instaló la idea de que el ciclo de Óscar Ramírez podría estar llegando a su final, independientemente de lo que ocurra en la cancha. Pero fue la intervención de Josué Quesada la que terminó de encender la alarma con una frase que no pasó desapercibida.

¿Qué le pasa a Machillo Ramírez en Alajuelense?

“El Macho está harto”, aseguró, dejando entrever que el desgaste no es solo futbolístico. Según esa lectura, el entorno que rodea a la Liga, la presión constante, el ruido mediático, la exigencia de resultados inmediatos, habría terminado por afectar a un entrenador que, a esta altura de su carrera, empieza a priorizar otros aspectos más allá de la competencia diaria.

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No es un detalle menor. Ramírez no es un técnico cualquiera en la historia reciente del club, y su eventual salida marcaría el cierre de una etapa significativa. Pero también es cierto que el contexto actual no es sencillo: cada decisión se discute, cada resultado se analiza al límite y el margen de error es prácticamente inexistente. Un escenario que, para alguien con su recorrido, puede resultar desgastante.

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Mientras tanto, el equipo sigue enfocado en lo inmediato. Clasificar a los playoffs es el objetivo que puede cambiar la narrativa en cuestión de semanas. Sin embargo, más allá de lo que suceda en la tabla, la sensación que empieza a instalarse es que la decisión de Machillo podría ir por otro lado, más personal que deportivo.

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Así, en Alajuelense se abre un interrogante que va más allá del cierre del torneo. La posible salida de Óscar Ramírez no solo responde a resultados, sino a un estado de ánimo que, según quienes siguen de cerca el día a día del club, ya no es el mismo.

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Datos Claves

Óscar Ramírez finaliza su contrato como técnico de Alajuelense en junio de 2026 .

finaliza su contrato como técnico de Alajuelense en . El periodista Josué Quesada afirmó que el estratega experimenta un fuerte desgaste personal y mediático.

afirmó que el estratega experimenta un fuerte y mediático. Alajuelense busca clasificar a los playoffs del Clausura mientras define la continuidad de su entrenador.