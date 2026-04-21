“Lágrimas, miedo e incertidumbre”: Guillermo Villalobos se desahoga tras su lesión y la respuesta de Van der Putten conmueve a todo Alajuelense

Este martes, horas después de que Liga Deportiva Alajuelense confirmara la peor de las noticias sobre su estado físico, Guillermo Villalobos decidió rompier el silencio.

El club manudo anunció de forma oficial que el defensor sufrió una rotura de ligamentos que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante los próximos nueve meses. Todavía asimilando el impacto del diagnóstico, “Memo” acudió a sus redes sociales para expresar sus sentimientos.

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Un mensaje a corazón abierto

A través de su cuenta oficial de Instagram, el futbolista de 24 años publicó un extenso y sincero descargo en el que dejó ver su lado más vulnerable frente a este revés, aprovechando a su vez el espacio para agradecer el apoyo que recibió en las últimas horas por parte de todo el entorno del fútbol nacional.

“Han sido horas muy difíciles, llenas de preguntas, lágrimas, miedo e incertidumbre. Aun así, no quería dejar pasar la oportunidad de agradecer a todas las personas que se han tomado el tiempo para enviarme sus buenos deseos. Se los agradezco profundamente.

La imagen que compartió Villalobos para acompañar su descargo (Instagram).

A veces no entendemos el porqué de las cosas, pero confío en que todo tiene un propósito. Aunque cueste asimilarlo, hay que seguir adelante. Con la fuerza de Dios, el apoyo de mi familia, mis compañeros y cada uno de ustedes, sé que saldré adelante.

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A la afición liguista, gracias por estar siempre, en las buenas y en las malas. Sus muestras de cariño significan mucho para mí. También quiero agradecer a las demás aficiones que han tenido gestos hacia mi persona; en momentos como este se demuestra que no existen colores, y eso lo valoro de corazón.

La vida a veces nos pone pruebas que no entendemos ni quisiéramos enfrentar, pero debemos asumirlas con la mejor actitud y aprender de ellas, siempre buscando el lado positivo. Gracias a todos. Si hay algo de lo que estoy seguro, es que volveré más fuerte y pronto estaré dando lo mejor de mí en la cancha”.

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Memo no está solo: el mensaje de Van der Putten

Las sentidas palabras de Villalobos generaron una avalancha de muestras de solidaridad, pero hubo una en particular que caló hondo entre los aficionados rojinegros. En la caja de comentarios de la publicación, se hizo presente uno de sus compañeros de zaga, Santiago Van der Putten.

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Cabe recordar que, apenas en marzo de este año, Van der Putten tuvo la desgracia de sufrir exactamente la misma lesión que ahora aqueja a Villalobos, por lo que se encuentra transitando la etapa inicial de un largo y complejo proceso de recuperación que ahora afrontarán codo a codo.

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El mensaje de Van der Putten para Villalobos conmovió a los manudos (Instagram).

Entendiendo mejor que nadie el difícil camino que se viene por delante, Van der Putten le dejó un mensaje que conmovió al liguismo entero: “VAMOS CON TODO MI HERMANO!! JUNTOS en el proceso! De esto salimos mil veces mejor! “.

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En síntesis