Está todo prácticamente listo para que la Selección de Panamá haga su debut en el Mundial 2026. Los Canaleros ya se encuentran en el campamento ubicado en Ontario, donde pasarán sus días concentrando hasta que finalicen su participación.

A tan solo cuatro días del Mundial 2026, Thomas Christiansen sueña con poner a sus dirigidos en lo más alto. En la segunda ocasión que dirá presente Panamá, el entrenador se ilusiona con ser la gran revelación de la Copa del Mundo, como lo fue Marruecos en Qatar 2022.

Thomas Christiansen quiere que Panamá sea la Marruecos de este Mundial

En una entrevista con el diario español, Mundo Deportivo, Christiansen hizo mención a que le gustaría replicar lo hecho por los africanos: “Del Mundial anterior me sorprendió Marruecos, que hizo un gran Mundial y no estaba en las quinielas de llegar tan lejos. Me gustaría ser el Marruecos de este Mundial. No tenemos ese mismo nivel, pero intentaremos dejar a Panamá en lo más alto“.

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El DT del combinado canalero se mostró con mucho optimismo y deseo por superar la fase de grupos: “Somos ambiciosos. Tenemos ganas de hacer historia. Volver a un Mundial es un gran logro. Pero lo importante es mejorar lo anterior, que es intentar conseguir puntos en nuestro grupo. Me gustaría pasar de grupo, pero hace falta ganar mínimo un partido“.

En estas últimas palabras, Christiansen habló también de mejorar lo hecho en Rusia 2018 de la mano del Bolillo Gómez. En aquella ocasión, los panameños cayeron en los tres partidos de la fase de grupos y solo pudieron marcar dos goles: uno a Túnez y otro a Inglaterra.

En Qatar 2022, Marruecos fue primera de su grupo con siete puntos y llegó hasta las semifinales, donde cayó con Francia. En el partido por el tercer puesto fue superado por Croacia. De realizar una actuación así, Panamá entraría en la historia de los mundiales.

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En resumen