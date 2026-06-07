Los Florenses le dan salida a uno de los futbolistas que menos jugó en la temporada.

El Club Sport Herediano continúa con la limpieza del equipo pensando en la planilla que disputará la próxima temporada. Después de anunciar varios fichajes en este nuevo mercado, pronto darán a conocer una información sobre una de las salidas.

Este domingo, el periodista Kevin Jiménez confirmó una nueva baja en el conjunto florense. Se trata de Bayron Murcia, mediocampista ofensivo que llegó hace una temporada desde San Carlos como una de las figuras con mayor proyección.

En la anterior campaña, apenas jugó en la primera jornada con el Team. Unos meses más tarde, fue cedido a Guadalupe, club en el que tampoco encontró una regularidad. Allí sólo pudo disputar un total de seis encuentros hasta que culminó la temporada.

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Promesa de Herediano jugará en el Diriangén de Nicaragua

Ahora, se unirá al Cacique Diriangén de la Liga Primera de Nicaragua. Justamente el entrenador del equipo pinolero es un ex Herediano como Alexander Vargas, quien estuvo muy cerca de obtener el título en su primer campeonato.

El que tuvo un final parecido fue Jurguens Montenegro, aunque sí fue considerado a lo largo de la temporada. El delantero ya no es rojiamarillo, debido a que continuará su carrera en Albania, precisamente en el Agnatia de la Superliga de allí.

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Los otros que se fueron del Team en este mercado son Aarón Cruz y Yeltsin Tejeda. El primero seguirá su carrera en el Inter San Carlos, el segundo podría unirse al mismo club en el que jugará Joel Campbell a partir de la próxima temporada.

En resumen

El mediocampista Bayron Murcia dejará Herediano para unirse al Cacique Diriangén de Nicaragua.

dejará Herediano para unirse al Cacique Diriangén de Nicaragua. El entrenador Alexander Vargas dirigirá al futbolista costarricense en su nuevo club pinolero.

dirigirá al futbolista costarricense en su nuevo club pinolero. Las bajas de Aarón Cruz y Yeltsin Tejeda también se confirmaron en este mercado.