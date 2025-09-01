Otro golpe a Saprissa: Alajuelense consigue lo que ningún equipo de la Concacaf pudo lograr y sorprende a Centroamérica

La Concacaf actualizó su ranking de clubes y el gran ganador fue Liga Deportiva Alajuelense, que dio un paso histórico al convertirse en el equipo de toda Centroamérica que más puntos sumó en la reciente actualización. Los rojinegros alcanzaron 8 puntos, una cifra que ningún otro club de la región consiguió.

Este mérito se explica gracias a la clasificación manuda a la siguiente fase de la Copa Centroamericana, algo que sus rivales más cercanos no pudieron lograr. Con este rendimiento, los dirigidos por Óscar Ramírez alcanzaron en la cima al Olimpia de Honduras, quien había crecido mucho en la pasada actualización.

Herediano y Saprissa, en caída libre

Mientras Alajuelense sigue dando pasos firmes, sus rivales ticos no atraviesan el mismo presente. Herediano quedó en la tercera casilla, pero sin sumar puntos tras haber quedado eliminado de la Copa Centroamericana como último de su grupo.

El panorama es aún más sombrío para el Saprissa. El conjunto morado, golpeado por su reciente eliminación, perdió 4 unidades y cayó al cuarto lugar del ranking regional. Un contraste doloroso para la institución tibaseña, que ve cómo su máximo archirrival no solo avanza en el plano internacional, sino que también lo supera ampliamente en las estadísticas de la Concacaf.

Un golpe de autoridad manudo

A nivel global, la Liga también celebró al escalar hasta el puesto 41 del ranking Concacaf, reafirmando su condición de referente regional. Este repunte confirma que el proyecto rojinegro va por buen camino, no solo en resultados inmediatos, sino también en el impacto que genera dentro del área.

Para los manudos, la noticia significa un envión anímico de cara a lo que viene en la Copa Centroamericana y un golpe simbólico contra su eterno rival. Mientras Saprissa intenta recomponerse de sus caídas, Alajuelense consigue lo que ningún otro equipo de la región pudo: ser el que más sumó y consolidarse como la gran sorpresa de Centroamérica.