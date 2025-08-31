Es tendencia:
Burla y enojo en Saprissa: Elián Quesada enloquece a Alajuelense con un mensaje que golpea el orgullo morado

Elián Quesada no quiso dejar la oportunidad tras el triunfo de la Liga Deportiva Alajuelense en el clásico ante Saprissa.

marcial martínez

Elián Quesada dejó un dardo para el Saprissa tras el clásico nacional
El Deportivo Saprissa atraviesa un difícil momento tras caer en el clásico nacional ante la Liga Deportiva Alajuelense (0-1) en su propia casa, gracias a un gol de Anthony Hernández al minuto 51 del segundo tiempo. Elián Quesada fue uno de los que generó repercusiones fuera de la cancha, aprovechando el resultado final para burlarse de los morados.

Machillo Ramírez sorprende a Alajuelense: se conoce el motivo detrás de la ausencia de Elián Quesada ante Herediano

Machillo Ramírez sorprende a Alajuelense: se conoce el motivo detrás de la ausencia de Elián Quesada ante Herediano

Mensaje de Elián Quesada al Saprissa

Elián Quesada no dejó pasar la ocasión para burlarse de Saprissa en sus redes sociales. En la previa del clásico publicó un emoji de reloj de arena, insinuando que la espera por el partido estaba llegando a su fin.

Pero tras la victoria de Alajuelense en Tibás, lanzó un mensaje directo con un “+3” acompañado de un emoticón burlón, dejando claro que los tres puntos se fueron para la Liga y aprovechando el momento para provocar a la afición morada.

Elián Quesada en su cuenta oficial de X.

Respuestas desde Alajuelense para Elián Quesada

Dicho mensaje de Elián Quesada no pasó desapercibido y rápidamente recibió una ola de apoyo por parte de la afición manuda, que celebró su publicación como una muestra del orgullo liguista tras el triunfo en el clásico.

Aficionados de Alajuelense para Elián Quesada

Elián Quesada en Alajuelense

Los números de Elián Quesada en Alajuelense reflejan que aún está a la espera de su gran oportunidad. En lo que va del torneo, el joven futbolista apenas ha disputado 12 minutos oficiales.

Ex Arsenal tiene pocos minutos con Alajuelense
Elián Quesada – Liga Deportiva Alajuelense
Precisamente en el duelo ante Guadalupe, mientras que en el resto de los compromisos se ha quedado en el banquillo o no ha sido convocado. Su situación muestra que todavía debe esperar el momento indicado para consolidarse y ganarse un espacio dentro del once manudo.

