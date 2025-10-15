Al Machillo Ramírez le recordaron la final que Alajuelense perdió ante Herediano y respondió con un filazo para Jafet Soto

Este jueves, Liga Deportiva Alajuelense se enfrentará a Club Sport Herediano en un esperado partido que bajará el telón de la decimosegunda jornada del Torneo Apertura 2025.

En los últimos años, la rivalidad entre ambos equipos creció exponencialmente. Y la venidera edición del Clásico Provincial no estará exenta de ese pique. Aunque tendrá un ingrediente que le faltó al encuentro del pasado 10 de agosto, que los florenses ganaron 1-0.

Todos los flashes se los llevará el reencuentro de Óscar Ramírez con Jafet Soto en el Estadio Carlos Alvarado, escenario donde se jugó la Gran Final de vuelta y Herediano se bordó su estrella número 31 gracias al agónico gol del hondureño Getsel Montes, quien será baja por lesión.

El filazo del Machillo Ramírez para Jafet Soto antes del Clásico

Al “Machillo” Ramírez le recordaron las dos derrotas consecutivas ante Jafet Soto y con su respuesta explicitó que el antecedente no le haga nada de gracia: “Sí, pero también le gané varios partidos… Tal vez en los dos últimos fue un tema de balón parado. Allá en el Nacional fue un 0-0, muy intenso, en donde no logramos consolidar el marcador que necesitábamos”, afirmó.

Además, se refirió al reducto de Santa Bárbara: “Es una cancha compleja, difícil de manejar y en esto beneficia a Heredia. Es una cancha reciente en su manera sintética, antes era de lodo, barro. Ahora Heredia lleva varios torneos jugando ahí y le da cierto conocimiento, igual nosotros hemos visto partidos para tener un poco más claros los manejos”.

“Pero tenemos que lidiar con eso y retomar el ritmo. Tuvimos un parón de 15 días y hay que volver a meter la parte emotiva, la parte competitiva para lo que se viene, que es una seguidilla muy fuerte y que tenemos que saberla llevar”, cerró el entrenador de un Alajuelense obligado a ganar para seguir en la parte alta.

En este momento, la Liga está cuarta, con 18 puntos, y necesita acortar distancia con el líder, Deportivo Saprissa —que podría llegar a 23 unidades si vence a San Carlos—, antes de enfrentarlo este domingo en un vibrante Clásico Nacional.