Lo ganó todo en Alajuelense, es una leyenda viva de Costa Rica y ahora confiesa su deseo de dirigir a La Sele: “Uno no puede mentir”

Wilmer “Pato” López es, sin discusión alguna, una de las figuras más respetadas que han pasado por Liga Deportiva Alajuelense. Lo hizo todo con la camiseta rojinegra: ganó siete campeonatos nacionales, una Copa de Campeones de la Concacaf, una Copa Interclubes de la Uncaf y un Torneo Grandes de Centroamérica, dejando una huella imborrable como futbolista.

Pero su legado no se detiene ahí. Tras colgar los botines y convertirse en entrenador, el ídolo erizo también fue el arquitecto del histórico octacampeonato del equipo femenino, una marca que aún sigue en pie.

Crítica sin filtro al ex DT de Costa Rica

Desde su actual puesto en el banquillo de las Leonas, López sorprendió al hablar con una sinceridad poco habitual sobre la situación de la Selección femenina de Costa Rica. En declaraciones a La Teja, el “Pato” apuntó directamente a Beni Rubido, ex entrenador del combinado nacional.

“Con Beni no hubo nunca una apertura para los clubes, conmigo habló una vez nada más, en dos años, pero no tenía apertura para lo que los clubes podíamos aportarle. Yo siempre estuve muy abierto a hablar con él, tenía mi número de teléfono y nada”, expresó.

Beni Rubido renunció a su cargo en la Selección Femenina de Costa Rica (X).

Además, el “Pato” afirmó que, en todo el tiempo de Rubido al mando, nunca vio al seleccionador acercándose a los estadios del fútbol nacional para observar el talento disponible en el país.

¿Quién debe reemplazar a Beni Rubido?

Actualmente, la Sele femenina se encuentra sin entrenador formal, y los nombres de Patricia Aguilar (asistente de Rubido) y Amelia Valverde suenan como posibles reemplazos.

Por su parte, el ex volante roijnegro considera que se necesitan soluciones inmediatas: “Necesitamos a un entrenador ya, que esté fijo y le den todas las facilidades para trabajar, porque ya viene el Centroamericano, estamos a mes y algo de empezar la eliminatoria para un mundial mayor y no hay que perder tiempo”, explicó López.

Wilmer López se mostró preocupado por La Sele Femenina (LDA).

Además, fue tajante respecto al perfil ideal: traer a alguien con el mismo modelo de Rubido —un extranjero joven con buen currículum, pero poca experiencia práctica— no sería lo más adecuado. “Beni tenía apenas 30 años, no sé si había dirigido a algún equipo en primera división… es muy diferente entrenar que ser el entrenador, la cabeza de una institución en la que tienes que buscar resultados, ganar partidos, campeonatos, clasificaciones”, apuntó el manudo.

¿Se ve dirigiendo a Costa Rica?

Cuando se le consultó directamente si le gustaría dirigir a la Selección femenina de Costa Rica, López respondió con total honestidad: “Hay cosas en las que uno no puede mentir, quien diga que no le gustaría ser técnico de una selección miente, a cualquiera le gustaría en cualquier categoría, más si sabés que hay un proceso para un mundial claro, pero habría que ver las condiciones que te den.”

Aunque el “Pato” dejó la puerta abierta al combinado nacional, fue cuidadoso al subrayar que no se trata solo de aceptar el reto, sino de contar con respaldo y tiempo para trabajar.

“Yo puedo decir, me voy a agarrar la Selección, pero tal vez a vos no te aguanten ni tres meses como aguantaron dos años o siete años a otros. Entonces ahí es cuando tienes que ver las condiciones y el apoyo que te den”, concluyó.