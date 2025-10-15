Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

“Abrir una investigación”: Jafet Soto explota contra Erick Lonnis y le dice a Saprissa todo lo que se venía guardando

A pocas horas del duelo contra Alajuelense, Jafet Soto decidió confrontar con Erick Lonnis y Saprissa por una fuerte acusación.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Jafet Soto le responde a Erick Lonnis. (Foto: La Nación)
Jafet Soto le responde a Erick Lonnis. (Foto: La Nación)

El técnico y dirigente del Club Sport Herediano, Jafet Soto, volvió a ser protagonista fuera de la cancha tras lanzar duras declaraciones que sacudieron el ambiente futbolístico nacional.

A solo horas del crucial duelo ante Alajuelense, el florense rompió el silencio y respondió con fuerza a Erick Lonnis, directivo del Deportivo Saprissa, quien días atrás había lanzado una fuerte bomba contra el Piojo Herrera, en la cual insinuaba que existían influencias internas en las convocatorias de la Selección Nacional.

El contexto de la polémica se remonta a las declaraciones de Lonnis durante la reciente fecha FIFA, cuando afirmó que dentro del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol no todos tenían las mismas posibilidades de “recomendar” jugadores para la Tricolor, lo que abrió el debate sobre una posible injerencia en las decisiones del entrenador Miguel Herrera.

¿Qué le contestó Jafet Soto a Erick Lonnis?

Ante esto, Jafet Soto no se guardó nada y lanzó una respuesta directa: En el Comité Ejecutivo hay compañeros de la Liga, Cartago, Saprissa… todos somos un voto, todos tenemos las mismas responsabilidades. Si se dice que eso pasa, se debería abrir una investigación a ver si eso realmente pasa, como dice la gente, no como lo dice él (Lonnis)”.

Tweet placeholder

El técnico del Herediano, además, acusó a ciertas personas de intentar desacreditarlo con insinuaciones que, según él, no tienen sustento.
“Muchas veces hay personas que necesitan bajarle el piso a otras para sentirse bien o para sentir que hacen algo en contra. A mí no me van a quitar 14 campeonatos ni el bicampeonato. Lo bailado no me lo quita nadie, enfatizó.

Publicidad

Soto también hizo alusión a la presencia de representantes de los principales clubes del país en el Comité Ejecutivo, dejando entrever que nadie tiene privilegios ni ventajas sobre otro: Qué feíllo que él tenga al presidente de Saprissa ahí, que feíllo que también esté el presidente de la Liga y de Cartago. Yo respondo de forma muy general, pero reitero: somos iguales y todos tomamos decisiones en conjunto.”

Herediano en jaque: Jafet Soto enfrenta el revés inesperado que lo complica todo antes del clásico con Alajuelense

ver también

Herediano en jaque: Jafet Soto enfrenta el revés inesperado que lo complica todo antes del clásico con Alajuelense

Con estas palabras, Jafet no solo defendió su posición dentro del fútbol costarricense, sino que también envió un mensaje directo a Saprissa y a sus detractores, dejando claro que no permitirá que se manche su nombre ni el del Herediano.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Liga Promérica de Costa Rica: así está la tabla de posiciones del Apertura 2025
Costa Rica

Liga Promérica de Costa Rica: así está la tabla de posiciones del Apertura 2025

Herediano pierde a varias figuras ante Alajuelense
Costa Rica

Herediano pierde a varias figuras ante Alajuelense

Jafet Soto enfrenta el revés inesperado que lo complica todo antes del clásico con Alajuelense
Costa Rica

Jafet Soto enfrenta el revés inesperado que lo complica todo antes del clásico con Alajuelense

Thomas Christiansen escucha la denuncia que lo golpea duro en Panamá
Panama

Thomas Christiansen escucha la denuncia que lo golpea duro en Panamá

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo