“Abrir una investigación”: Jafet Soto explota contra Erick Lonnis y le dice a Saprissa todo lo que se venía guardando

El técnico y dirigente del Club Sport Herediano, Jafet Soto, volvió a ser protagonista fuera de la cancha tras lanzar duras declaraciones que sacudieron el ambiente futbolístico nacional.

A solo horas del crucial duelo ante Alajuelense, el florense rompió el silencio y respondió con fuerza a Erick Lonnis, directivo del Deportivo Saprissa, quien días atrás había lanzado una fuerte bomba contra el Piojo Herrera, en la cual insinuaba que existían influencias internas en las convocatorias de la Selección Nacional.

El contexto de la polémica se remonta a las declaraciones de Lonnis durante la reciente fecha FIFA, cuando afirmó que dentro del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol no todos tenían las mismas posibilidades de “recomendar” jugadores para la Tricolor, lo que abrió el debate sobre una posible injerencia en las decisiones del entrenador Miguel Herrera.

¿Qué le contestó Jafet Soto a Erick Lonnis?

Ante esto, Jafet Soto no se guardó nada y lanzó una respuesta directa: “En el Comité Ejecutivo hay compañeros de la Liga, Cartago, Saprissa… todos somos un voto, todos tenemos las mismas responsabilidades. Si se dice que eso pasa, se debería abrir una investigación a ver si eso realmente pasa, como dice la gente, no como lo dice él (Lonnis)”.

Tweet placeholder

El técnico del Herediano, además, acusó a ciertas personas de intentar desacreditarlo con insinuaciones que, según él, no tienen sustento.

“Muchas veces hay personas que necesitan bajarle el piso a otras para sentirse bien o para sentir que hacen algo en contra. A mí no me van a quitar 14 campeonatos ni el bicampeonato. Lo bailado no me lo quita nadie”, enfatizó.

Publicidad

Publicidad

Soto también hizo alusión a la presencia de representantes de los principales clubes del país en el Comité Ejecutivo, dejando entrever que nadie tiene privilegios ni ventajas sobre otro: “Qué feíllo que él tenga al presidente de Saprissa ahí, que feíllo que también esté el presidente de la Liga y de Cartago. Yo respondo de forma muy general, pero reitero: somos iguales y todos tomamos decisiones en conjunto.”

ver también Herediano en jaque: Jafet Soto enfrenta el revés inesperado que lo complica todo antes del clásico con Alajuelense

Con estas palabras, Jafet no solo defendió su posición dentro del fútbol costarricense, sino que también envió un mensaje directo a Saprissa y a sus detractores, dejando claro que no permitirá que se manche su nombre ni el del Herediano.