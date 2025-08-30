Toda la Liga Deportiva Alajuelense pudo festejar un triunfo en Tibás después de más de cuatro años. Los Manudos derrotaron al Deportivo Saprissa por 1-0 gracias al gol de Anthony Hernández y cortaron una racha de 13 partidos en los que conocían la victoria en La Cueva.

Luego de esta gran noticia, Óscar Ramírez recibió otra notificación muy importante para el futuro de Alajuelense, especialmente para la zona defensiva, ya que hay negociaciones con un buen rumbo para que continúe un gran líder del camerino.

Se trata de Washington Ortega. Según la información del periodista Kevin Jiménez, existen “negociaciones avanzadas” para que el portero uruguayo termine renovando su contrato, el cual finaliza en diciembre de 2025.

Los elogios de Machillo Ramírez a Washington Ortega

El portero charrúa es una de las figuras indispensables para el entrenador. El mismo Machillo habló tras la victoria con Saprissa y elogió a Ortega de gran manera: “Es una de las mejores contrataciones de los últimos años“.

Y agregó: “Con Washington, además de que a la Liga siempre le ha caído bien el carácter uruguayo, en el camerino es muy importante, tiene presencia en el marco, sabe manejar este tipo de partidos y le gustan. El querer venir a partidos así es importante“.

Ortega llegó en enero de este año para reemplazar a Leo Moreira, quien había sido dado de baja en la Liga después de la derrota en la Gran Final frente a Herediano. Desde entonces, el uruguayo no ha salido del equipo y se ha transformado en un líder del camerino.