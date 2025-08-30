Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Alajuelense

“Negociaciones avanzadas”: Machillo Ramírez recibe la noticia más esperada en Alajuelense tras ganarle a Saprissa

Luego del triunfo de Alajuelense en el clásico contra Saprissa, Machillo Ramírez está de cerca de tener su gran deseo.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Machillo Ramírez recibe la noticia más esperada en Alajuelense
© Prensa LDAMachillo Ramírez recibe la noticia más esperada en Alajuelense

Toda la Liga Deportiva Alajuelense pudo festejar un triunfo en Tibás después de más de cuatro años. Los Manudos derrotaron al Deportivo Saprissa por 1-0 gracias al gol de Anthony Hernández y cortaron una racha de 13 partidos en los que conocían la victoria en La Cueva.

Luego de esta gran noticia, Óscar Ramírez recibió otra notificación muy importante para el futuro de Alajuelense, especialmente para la zona defensiva, ya que hay negociaciones con un buen rumbo para que continúe un gran líder del camerino.

Se trata de Washington Ortega. Según la información del periodista Kevin Jiménez, existen “negociaciones avanzadas” para que el portero uruguayo termine renovando su contrato, el cual finaliza en diciembre de 2025.

Publicidad
Tras la victoria ante Saprissa, Washington Ortega filtra la noticia que puso en vilo a todo Alajuelense

ver también

Tras la victoria ante Saprissa, Washington Ortega filtra la noticia que puso en vilo a todo Alajuelense

Los elogios de Machillo Ramírez a Washington Ortega

El portero charrúa es una de las figuras indispensables para el entrenador. El mismo Machillo habló tras la victoria con Saprissa y elogió a Ortega de gran manera: “Es una de las mejores contrataciones de los últimos años“.

Y agregó: “Con Washington, además de que a la Liga siempre le ha caído bien el carácter uruguayo, en el camerino es muy importante, tiene presencia en el marco, sabe manejar este tipo de partidos y le gustan. El querer venir a partidos así es importante“.

Publicidad

Ortega llegó en enero de este año para reemplazar a Leo Moreira, quien había sido dado de baja en la Liga después de la derrota en la Gran Final frente a Herediano. Desde entonces, el uruguayo no ha salido del equipo y se ha transformado en un líder del camerino.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Washington Ortega filtra la noticia que todo Alajuelense quería
Liga Deportiva Alajuelense

Washington Ortega filtra la noticia que todo Alajuelense quería

El futuro de Washington Ortega no está asegurado y en la Liga ya tomaron una decisión
Liga Deportiva Alajuelense

El futuro de Washington Ortega no está asegurado y en la Liga ya tomaron una decisión

Mientras Machillo espera por un 9, Alajuelense asegura la firma más deseada por la afición
Liga Deportiva Alajuelense

Mientras Machillo espera por un 9, Alajuelense asegura la firma más deseada por la afición

¡Insólito! Un grave error causa un despido en El Salvador a pocos días de la Eliminatoria Mundialista
El Salvador

¡Insólito! Un grave error causa un despido en El Salvador a pocos días de la Eliminatoria Mundialista

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo