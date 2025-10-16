Es tendencia:
Costa Rica

Fue campeón en Herediano, jugó con la Selección de Costa Rica y ahora lo acusan de cometer un grave delito

Un ex Herediano y con pasado en La Sele fue detenido en un operativo tras ser acusado de cometer diferentes delitos.

Herediano celebra la Supercopa de 2022.
Este jueves por la mañana, se dio a conocer una noticia policial que involucra a un jugador que supo ser campeón con el Club Sport Herediano, precisamente en la Supercopa de Costa Rica en 2022.

Se trata de Enyel Escoe, quien fue detenido, según la información del periodista Ferlín Fuentes, este 16 de octubre luego de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) lleve adelante un operativo de allanamiento en el Cantón de Orotina.

Enyel Escoe en Herediano.

El ex Herediano y que tuvo un paso por la Selección de Costa Rica Sub-20 está en una celda judicial. Pronto, será presentado ante el Ministerio Público, para determinar cómo seguirá su situación tras ser detenido.

Esta detención se dio en el marco de nueve allanamientos que realizó el Organismo de Investigación Judicial en el noveno cantón de la provincia de Alajuela.

¿Por qué Enyel Escoe fue detenido?

El exfutbolista es acusado de formar parte de una organización que ofrecía préstamos con intereses impagables. Según la información del OIJ, se dedicaban a presionar y amenazar a las personas para obtener el dinero que habían prestado anteriormente.

Delitos de extorsión, amenazas agravadas, lesiones leves, accionamiento de arma de fuego e incluso tentativa de homicidio son los delitos por los que esta organización fue acusada y posteriormente detenida.

