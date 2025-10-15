Herediano vs. Alajuelense: ¿A qué hora juega y cómo ver el duelo entre Jafet Soto y Machillo Ramírez? Liga Promérica de Costa Rica 2025

Después del parón por las dos fechas de las Eliminatorias al Mundial 2026, Herediano y la Liga Deportiva Alajuelense se verán las caras en una nueva fecha del Torneo Apertura 2025. Un encuentro entre dos protagonistas de este torneo que buscan los tres puntos que los hagan subir en la tabla de posiciones.

Jafet Soto intentará que la gran cantidad de bajas que tiene no le corten la posibilidad de meterse entre los que clasifican a los playoffs. Por ahora, el equipo de Heredia se está quedando fuera de todo y los comandados por Machillo Ramírez apuntan sus cañones a acercarse a la cima.

Alajuelense visitará a Herediano este jueves, 16 de octubre, a las 8:00 p.m. (horario costarricense), en el Estadio Carlos Alvarado.

¿Quién es el árbitro del partido entre Herediano y Alajuelense?

El árbitro principal del encuentro entre Herediano y Alajuelense será Pablo Camacho. Y estará acompañado por Octavio Jara y Osvaldo Luna. José Daniel Montero fungirá como cuarto árbitro. En el VAR estarán David Gómez y Juan Carlos Mora.

Se viene el duelo entre Herediano y Alajuelense. (Foto: LDA)

Este encuentro por la fecha doce del Torneo Apertura 2025 se podrá ver en exclusiva a través de FUTV.

¿Cómo llega Herediano?

Desde la asunción de Jafet Soto, Herediano obtuvo un triunfo y una derrota. El Team necesita empezar a sumar varias victorias en fila para tener posibilidades de clasificar a los playoffs y así defender el bicampeonato. Por ahora tiene 13 puntos y se encuentra séptimo en la tabla.

¿Cómo llega Alajuelense?

Los dirigidos por Machillo Ramírez pasan un buen momento y necesitan de un triunfo para acomodarse en los primeros puestos. El DT de Alajuelense no podrá contar con Celso Borges, quien todavía no pudo recuperarse del desgarro que sufrió.

¿Cómo está el historial entre Herediano y Alajuelense?

Herediano y Alajuelense se enfrentaron en 107 oportunidades. En total, los florenses obtuvieron 31 victorias, los manudos 40 y empataron 34 veces. La última vez que jugaron fue en este torneo y el Team ganó por 1-0.