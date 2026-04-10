Otra vez cerca de Alajuelense: la esposa de Jonathan Moya lanza un anuncio que hace sonreír a los manudos

El 20 de agosto de 2025, la etapa de Jonathan Moya en Liga Deportiva Alajuelense llegó a su fin. En un contexto donde el delantero atravesaba una situación sumamente tensa con la afición rojinegra —a la que incluso había “silenciado” con un polémico gesto luego de anotar en el Morera Soto—, la directiva no quiso dejar pasar la oportunidad que se presentó en Arabia Saudita.

Así, el goleador de 34 años empacó sus maletas rumbo a Medio Oriente para estampar su firma con el Al-Bukiryah. Pero a pesar de aquella salida turbulenta y de los miles de kilómetros de distancia que hoy lo separan de Costa Rica, Moya mantiene su corazón muy cerca de la Liga.

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Así quedó evidenciado este viernes, gracias a una tierna noticia que compartió su esposa, Joseline Valverde, a través de sus redes sociales, la cual no hizo más que sacarle una sonrisa a buena parte del liguismo que recuerda los goles del artillero.

El heredero se viste de rojinegro

A través de su cuenta de Instagram, la empresaria y creadora de contenido reveló con mucho orgullo que el pequeño Franco, su hijo (de una relación anterior, aunque Jonathan Moya lo ve como propio), disputó su primer partido de fútbol infantil, saltando a la cancha vistiendo ni más ni menos que el uniforme de Alajuelense.

“Hoy es el día 1 de un camino que apenas comienza. Porque sé que en cada paso que des, Dios siempre te va a guiar”, escribió Joseline, acompañando el texto con videos del encuentro.

El pequeño Franco dio sus primeros pasos en el fútbol (Instagram).

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La jornada fue verdaderamente redonda para el niño, ya que logró estrenarse en la red anotando su primer gol, el cual celebró con muchísima alegría formando un corazón con sus manos.

Franco, goleador como Jonathan Moya (Instagram).

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En un video posterior, su madre le pregunta qué sintió tras haber marcado en su debut. Con la inocencia de la temprana edad, Franco relató su hazaña: “Sí, es que, vean, venía la bola por acá y yo me brinqué y hago [hace el gesto de patear el balón]”. Mientras Moya sigue su aventura en Medio Oriente, su legado ya tiene un pequeño representante defendiendo los colores del León.

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Moya junto a su hijo Julián, de nueve años, y su hijastro Franco (Instagram).

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En síntesis