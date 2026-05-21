Oficial: Alajuelense definió el futuro de Ronald Matarrita

Después de rumores que lo ubican lejos de Alajuelense, el club hoy hizo oficial que sucederá con Ronald Matarrita en este mercado.

El mercado de Liga Deportiva Alajuelense empieza a tomar forma y, en medio de tantas salidas e incertidumbre, llegó una decisión que marca un punto de estabilidad dentro del plantel. Mientras el club ajusta piezas tras un Clausura 2026 decepcionante, la dirigencia comenzó a asegurar nombres clave de cara al nuevo proyecto.

La decisión de Alajuelense con Ronald Matarrita

Uno de ellos es Ronald Matarrita. El lateral seguirá vistiendo la camiseta rojinegra luego de que el club confirmara la extensión de su contrato por un año más, en una señal clara de confianza en su rendimiento y experiencia.

El anuncio fue directo. La institución informó que llegó a un acuerdo para renovar su vínculo, dejando en evidencia que era una de las prioridades dentro de la planificación. No es un detalle menor en un contexto donde muchas decisiones han sido drásticas.

Matarrita, de 31 años, fue una pieza fija en el esquema del equipo. Durante el último torneo disputó 16 partidos, sumó 1.420 minutos y aportó tres asistencias, números que respaldan su continuidad en un equipo que necesita certezas.

Ronald Matarrita renovó con Alajuelense.

Además, su liderazgo dentro del vestuario es otro factor que pesó en la decisión. En un plantel que atraviesa una transición, sostener referentes se vuelve fundamental para equilibrar el proceso.

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El movimiento contrasta con otras decisiones recientes. La salida de Joel Campbell y la de José Alvarado marcaron un cambio de rumbo en la estructura del equipo.

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Por ahora, la Liga no ha confirmado incorporaciones, lo que genera cierta expectativa en la afición. Sin embargo, la estrategia parece enfocarse primero en definir quiénes se quedan antes de salir al mercado.

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La renovación de Matarrita, entonces, no es un simple trámite. Es una declaración de intenciones en medio de una reestructuración que todavía está en desarrollo. El club busca construir un equipo más competitivo, pero sin perder completamente la base que puede sostener ese proceso.

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Datos Claves

Ronald Matarrita renovó su contrato con Liga Deportiva Alajuelense por un año más.

renovó su contrato con Liga Deportiva Alajuelense por un año más. 16 partidos y 1.420 minutos disputó el lateral durante el último torneo.

disputó el lateral durante el último torneo. Joel Campbell y José Alvarado salieron recientemente del equipo rojinegro.