Mientras en Alajuelense ganaba 14 mil dólares al mes, Jonathan Moya ahora se lleva esta cifra solo por ganar un partido en Arabia Saudita

Después de haber estado seis meses en Arabia Saudita, Jonathan Moya reveló los increíbles premios que le dan por ganar un partido.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Jonathan Moya gana increíbles cifras en Arabia Saudita.
El cambio de Jonathan Moya al fútbol de Arabia Saudita no solo representó un giro deportivo, sino también un salto económico difícil de imaginar en el contexto del fútbol costarricense.

El delantero dejó Liga Deportiva Alajuelense a mediados del 2025 para continuar su carrera en el Al-Bukiryah, club de la Segunda División de Arabia Saudita. Desde entonces, sus ingresos se transformaron de manera radical.

De un salario “normal” en Costa Rica a cifras impensadas

En su etapa con los manudos, Jonathan Moya percibía un salario cercano a los 14 mil dólares mensuales. Hoy, en el fútbol árabe, su sueldo base ronda los 40 mil dólares al mes, una cifra que ya marca una enorme diferencia.

Sin embargo, lo más impactante no está en el salario fijo, sino en los premios por rendimiento. En entrevista con Tigo Sports, el atacante explicó cómo funciona el sistema de bonificaciones en su nuevo club y dejó claro por qué el fútbol saudí se ha vuelto tan atractivo para muchos futbolistas.

Hay compañeros que es increíble los premios que les pagan. El tema salarial no es tanto como de Primera, pero sí es muy significativo comparado con Costa Rica”, comentó.

Moya reveló que solo por ganar un partido, los jugadores reciben montos que en el país serían impensables:Por partido ganado nos dan casi el salario de un jugador medio en Costa Rica. Y se va aumentando si logras una seguidilla de triunfos”.

Todo queda por escrito y sorprende

El exdelantero rojinegro también destacó que estos incentivos no son promesas informales, sino que están estipulados desde el inicio: “Los bonus ya vienen por escrito. Cuando el equipo gana, el premio queda en manos del presidente. Me han sorprendido bastante. Son premios que en Costa Rica no se van a ver nunca”.

