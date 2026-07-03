Diego Campos se acerca a Alajuelense: el movimiento de Joseph Joseph que ilusiona con su regreso al Morera Soto

Tras sufrir una grave lesión de rodilla en Indonesia y quedar como agente libre, Diego Campos vuelve a acercarse a Alajuelense gracias a un noble gesto de la directiva.

El 9 de mayo de 2026, Diego Campos tuvo que pasar por el quirófano para someterse a una cirugía de reconstrucción tras sufrir una de las lesiones más temidas y complejas en el mundo del fútbol: una ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.

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La lamentable lesión se produjo justo cuando el ex Alajuelense atravesaba un gran momento en el fútbol de Indonesia militando para el Bali United. Campos tuvo que pedir el cambio y abandonar el terreno de juego antes del descanso durante un partido contra el PSM Makassar, poco después de haber anotado el primer gol del encuentro.

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Diego Campos es agente libre en medio de su lesión

Tras confirmarse la gravedad del diagnóstico y el largo tiempo de inactividad que conlleva, el legionario tico y el club indonesio acordaron de mutuo acuerdo no extender el contrato que venció a finales de mayo.

Diego Campos se quedó sin equipo luego de romperse los ligamentos (Instagram).

Actualmente, Campos es agente libre y enfrenta una dura rehabilitación de varios meses. Se proyecta que podría recibir el alta médica y volver a las canchas a inicios de 2027. En este marco de incertidumbre, la directiva de la Liga tuvo para con su ex futbolista un gesto sumamente loable, el cual podría marcar su regreso definitivo a la institución en un futuro cercano.

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El noble gesto de Alajuelense que puede cambiarlo todo

Si bien el club rojinegro ya no mantiene responsabilidades contractuales con Diego Campos, la presidencia liderada porJoseph Joseph decidió tenderle la mano y ayudarlo en su recuperación como si se tratara de un miembro activo de la planilla del primer equipo.

“La recuperación es de más de 7 meses y la institución manuda encabezada por Joseph Joseph realizó este gran gesto“, reportó el periodista Kevin Jiménez a través de sus redes sociales, detallando que el club le facilitó “fisios, instalaciones de primer nivel (CAR), alimentación y ropa de entrenamiento”.

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En los comentarios del posteo del comunicador, un seguidor rojinegro planteó una idea que no suena descabellada: “Yo le ofrezco contrato para el próximo año con salario bajo, siento que lo aceptaría y sería un buen cambio”. Ante esto, Kevin Jiménez dejó claro que esa posibilidad no puede descartarse en lo absoluto: “Para mí eso va a pasar, Diego está muy agradecido con LDA”.

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Los números de Diego Campos como manudo

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Con el uniforme manudo, el extremo de 30 años ha disputado un total de 104 partidos oficiales, dejando un registro de 27 goles y 4 asistencias, y formando parte en la conquista de seis títulos. Ahora, el tiempo dirá si esas estadísticas volverán a crecer en 2027.