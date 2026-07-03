En Alajuelense le responden a Ismael Rescalvo y mandan un mensaje claro contra su decisión: “Más refuerzos”

En la Liga Deportiva Alajuelense existe un debate que le ha dejado un claro mensaje al técnico Ismael Rescalvo.

La Liga Deportiva Alajuelense se encuentra en plena preparación para el inicio de una temporada que promete ser de máxima exigencia. Bajo el mando del entrenador español Ismael Rescalvo, quien asumió el banquillo tras la salida de Oscar “Machillo” Ramírez, el conjunto manudo se enfoca en su primer gran reto: la final de la Supercopa de Costa Rica contra el Club Sport Herediano el próximo 12 de julio.

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Para afrontar estos desafíos, la directiva liguista ha movido sus fichas en el mercado con las incorporaciones de Yeison Molina, Luis Díaz, el venezolano Juan Pablo Añor y, recientemente, Roan Wilson. Ante este panorama, Rescalvo aseguró en una entrevista para La Teja que se siente muy satisfecho con la plantilla actual y afirmó que el mercado de fichajes está cerrado para la institución.

La postura del estratega no tardó en generar debate. En Fútbol Centroamérica realizamos una encuesta para pulsar la opinión del liguismo con la siguiente pregunta: Ismael Rescalvo dijo que la plantilla está cerrada. ¿Hace bien o Alajuelense debe salir a buscar más fichajes?

La respuesta de la afición fue tajante. La opción que exige más refuerzos barrió por completo en las votaciones, demostrando que los seguidores manudos consideran que el plantel todavía necesita más piezas para competir con garantías tanto en el torneo local como en la Copa Centroamericana 2026.

La afición de Alajuelense pide más fichajes.

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La afición de Alajuelense quiere a Sebastián Padilla

Más allá de los números de la encuesta, la hinchada rojinegra ya ha elegido a su candidato ideal. Se trata de Sebastián Padilla, una de las grandes promesas del Municipal Liberia que podría quedar en condición de jugador libre.

Las redes sociales se han inundado de mensajes directos hacia el futbolista con frases como “Bienvenido a casa, Padilla” o “Ya sabés a dónde ir”, dejando en claro el deseo de la afición por verlo vestido con la camiseta de la Liga.

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Por ahora, los caminos de Ismael Rescalvo y de la exigente fanaticada de Alajuelense van por rumbos distintos. Queda tiempo antes del cierre oficial de inscripciones, pero la presión de la grada ya está sobre la mesa: el liguismo quiere a Padilla.

En resumen

Ismael Rescalvo asume el banquillo de Alajuelense tras la salida del “Machillo” Ramírez y debutará el 12 de julio en la final de la Supercopa ante Herediano.

Pese a las incorporaciones de Molina, Díaz, Añor y Wilson, el técnico español aseguró estar feliz con el plantel y dio por concluidos los fichajes.

La hinchada contradijo al DT en una encuesta y exige en redes sociales la contratación de la promesa de Liberia, Sebastián Padilla.