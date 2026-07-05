Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Mundial 2026

Noruega eliminó a Brasil y clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026: contra quién y cuándo juega

Los noruegos superaron 1-2 a los brasileños con la figura de Erling Haaland

Javier Pineda

Por Javier Pineda

Sigue a FCA en Google!
Los noruegos superan a los brasileños
© Gettty ImagesLos noruegos superan a los brasileños

La Selección de Noruega dio el batacazo en la Copa del Mundo del 2026 al dejar en el camino a Brasil en los octavos de final, al vencerlo con un contundente 2-0 con un doblete de Erling Haaland para seguir avanzando en el campeonato.

Publicidad
Brasil 0-2 Noruega EN VIVO: FINAL – minuto a minuto del partido por los 8vos de final del Mundial 2026

ver también

Brasil 0-2 Noruega EN VIVO: FINAL – minuto a minuto del partido por los 8vos de final del Mundial 2026

El duelo que se desarrolló en el estadio MetLife de Nueva Jersey vio como los brasileños desperdiciaron un penal de Bruno Guimaraes, en contraste apareció Haaland que tal como lo ha hecho en el resto del Mundial no tuvo defensa que lo parara y así sentenciar el duelo.

Los vikingos ahora están a la espera de su rival, el cual saldrá del partido de más tarde de México contra Inglaterra que se disputará en el estadio Azteca, en el que podría haber un duelo inédito entre aztecas  y noruegos.

El encuentro entre Noruega y el tri o los tres leones se desarrollará el próximo sábado 11 de julio a las 15:00 horas, en el estadio de Miami y en el que se conocerá a uno de los semifinalistas, que esperará contrincante entre los partidos de Suiza vs Colombia y Argentina vs Egipto.

Así está el cuadro de los cuartos de final del Mundial 2026

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Thomas Tuchel tiene otra baja sensible: las alineaciones de México vs. Inglaterra
Mundial 2026

Thomas Tuchel tiene otra baja sensible: las alineaciones de México vs. Inglaterra

Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este domingo 5 de julio, a qué hora y dónde ver
Mundial 2026

Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este domingo 5 de julio, a qué hora y dónde ver

Francia sale beneficiada: FIFA confirma la noticia que perjudica a Argentin
Mundial 2026

Francia sale beneficiada: FIFA confirma la noticia que perjudica a Argentin

Todos los detalles de México vs. Inglaterra
Mundial 2026

Todos los detalles de México vs. Inglaterra

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo