Noruega eliminó a Brasil y clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026: contra quién y cuándo juega

La Selección de Noruega dio el batacazo en la Copa del Mundo del 2026 al dejar en el camino a Brasil en los octavos de final, al vencerlo con un contundente 2-0 con un doblete de Erling Haaland para seguir avanzando en el campeonato.

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El duelo que se desarrolló en el estadio MetLife de Nueva Jersey vio como los brasileños desperdiciaron un penal de Bruno Guimaraes, en contraste apareció Haaland que tal como lo ha hecho en el resto del Mundial no tuvo defensa que lo parara y así sentenciar el duelo.

Los vikingos ahora están a la espera de su rival, el cual saldrá del partido de más tarde de México contra Inglaterra que se disputará en el estadio Azteca, en el que podría haber un duelo inédito entre aztecas y noruegos.

El encuentro entre Noruega y el tri o los tres leones se desarrollará el próximo sábado 11 de julio a las 15:00 horas, en el estadio de Miami y en el que se conocerá a uno de los semifinalistas, que esperará contrincante entre los partidos de Suiza vs Colombia y Argentina vs Egipto.

Así está el cuadro de los cuartos de final del Mundial 2026