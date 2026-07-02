Se ha movido Alajuelense en las últimas horas y aquí te dejamos las noticias más relevantes. Ismael Rescalvo habló.

A pesar de que las miradas del mundo futbolístico están puestas en la Copa del Mundo 2026, la Liga Deportiva Alajuelense no frena sus revoluciones. De cara al arranque del Torneo de Apertura y la Copa Centroamericana, el entorno manudo se mueve con noticias de peso sobre sus figuras, el mercado de fichajes y la final que tienen en el horizonte.

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¿Por qué no se ha anunciado a Roan Wilson?

De los futbolistas que formarán parte de la planilla de Alajuelense para la temporada 2026-2027, la cual inicia oficialmente este 12 de julio, Roan Wilson es el único que falta por ser presentado formalmente.

En una entrevista con el diario La Nación, el director técnico de la Liga, Ismael Rescalvo, aclaró los motivos del retraso: explicó que solo faltan unos detalles de papeleo para que se haga completamente oficial.

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El estratega no escatimó en elogios para el volante: “Es un jugador con un despliegue físico grande, abarca mucho espacio, capaz de llegar al área con mucha potencia y con mucha explosividad, llega muy bien de segunda línea al gol, mete goles con facilidad. Y es un jugador que defensivamente es fuerte también”.

Eso sí, Rescalvo pidió paciencia, recordando que Wilson viene de una lesión muscular importante. Se espera que el club lo anuncie oficialmente la próxima semana, sumándose a los ya confirmados Yeison Molina, Luis Díaz y el venezolano Juan Pablo Añor.

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La próxima semana Alajuelense presentará de forma oficial a Roan Wilso. Foto: Kevin Jiménez

La verdad sobre Joel Campbell y su salida

Uno de los movimientos que más eco causó en el mercado fue la salida de Joel Campbell hacia el Inter San Carlos. El técnico español reveló que buscó al futbolista antes de que se tomara la decisión final.

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En declaraciones compartidas, Rescalvo comentó que le pidió al gerente deportivo, Carlos Vela, la oportunidad de conversar con Joel para conocerlo en persona. “Sé el gran jugador que es y le planteé el rol que quería que desempeñara dentro del equipo si finalmente se quedaba”, confesó el DT.

Sin embargo, el destino fue otro: “Al final, conjuntamente con el club, se tomó la decisión de que lo mejor era que no continuara; cada uno tomó un camino diferente”, añadió, deseándole el mayor de los éxitos al atacante.

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¿Llegarán más delanteros? La plantilla está cerrada de momento

Al ser cuestionado sobre si el equipo buscará más refuerzos en la ofensiva, tomando en cuenta que el torneo pasado solo Ronaldo Cisneros brilló con regularidad, sumado a la reciente baja por lesión de Luis Díaz, Rescalvo deja la puerta abierta para más fichajes, aunque dijo sentir a gusto con lo que tiene por ahora.

El técnico defendió la calidad de sus atacantes actuales como Ángel Zaldívar, Anthony Hernández y Jeison Lucumí, además de las variantes que le ofrecen volantes como Juan Pablo Añor y Creichel Pérez. “Estamos muy contentos con la plantilla que hemos conformado y ahora, como entrenador, lo que debo hacer es intentar sacar lo mejor de nuestros jugadores”, sentenció.

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Ismael Rescalvo no para de trabajar en Alajuelense y no cierra la puerta a más fichajes. Foto: LDA

La Supercopa ante Herediano: Rescalvo va por su primer título

El primer gran examen de la temporada será el próximo 12 de julio, cuando Alajuelense se mida ante el Club Sport Herediano por la Supercopa. Este partido representa la oportunidad para que Ismael Rescalvo levante su primer trofeo en el banquillo manudo.

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Hablando para Columbia Deportiva, el técnico asumió el reto con madurez: “Es algo que como entrenador lo asumo con mucha responsabilidad, me ha tocado jugar finales y estuvimos cerca, pero tampoco te obsesiona eso, hay cosas más importantes que ganar títulos. Me gusta mejorar futbolistas y trabajar en clubes que te ofrecen esa meta para ser campeón y Alajuelense te lo ofrece”.

ver también Salto en Alajuelense: el primo de Joel Campbell recibe la oportunidad más esperada en el primer equipo de Ismael Rescalvo

En resumen

El club no ha anunciado formalmente a Roan Wilson porque faltan detalles de papeleo . El técnico lo llenó de elogios, pero recordó que viene saliendo de una lesión y se integrará poco a poco.

. El técnico lo llenó de elogios, pero recordó que viene saliendo de una lesión y se integrará poco a poco. Rescalvo habló con Joel Campbell para explicarle el rol que tendría, pero al final, el club y el jugador decidieron que lo mejor era separar sus caminos; ahora jugará en el Inter San Carlos.

habló con Joel Campbell para explicarle el rol que tendría, pero al final, el club y el jugador decidieron que lo mejor era separar sus caminos; ahora jugará en el La Supercopa contra Herediano se jugará el 12 de julio y el técnico asume con mucha responsabilidad la opción de ganar su primer título con Alajuelense, un club que le exige ser campeón.