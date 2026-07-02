En contra de la afición: Ismael Rescalvo toma su primera decisón polémica como DT de Alajuelense

Los aficionados de Alajuelense han hecho una petición puntual, pero el DT ha tomado una decisión polémica por ahora.

El fútbol de Costa Rica vive días de máxima tensión. El caso de Municipal Liberia ha dejado de ser un problema interno y ahora involucra a todo el balompié nacional. La Fedefútbol le denegó temporalmente al club la posibilidad de competir en la Primera División debido a graves faltas e inconsistencias en su información legal, desatando una verdadera tormenta.

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Liberia tiene como plazo máximo hasta el lunes 6 de julio para apelar esta decisión ante el Comité de Licencias. Si la sanción se mantiene, el club perderá su lugar en la máxima categoría. Ante este panorama, Escorpiones o Jicaral aparecen como alternativas para jugar un repechaje y ocupar ese puesto vacante. Pero la gran pregunta que se hacen los aficionados es:

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¿Pueden los jugadores de Liberia firmar con otros clubes?

La incertidumbre sobre el futuro de la planilla liberiana es enorme, ya que varios equipos de la Primera División están interesados en sus figuras. En una entrevista exclusiva con La Teja, el abogado especialista Rodrigo Chaves aclaró el panorama legal de los contratos.

Chaves explicó que, aunque la FIFA exige que los contratos se cumplan, un descenso administrativo cambia las reglas del juego: “Una vez que quede firme la resolución que le niega la licencia a Liberia y quede determinado que no pueden participar en el fútbol profesional, sería razón suficiente para que los jugadores puedan rescindir sus contratos unilateralmente”.

El 6 de julio es la fecha límite para que Liberia apele, pero la respuesta final del Tribunal de Apelaciones tardará unos días más. Si el castigo se ratifica, los futbolistas quedarán libres para negociar con cualquier club para cuidar su derecho al trabajo.

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La afición de Alajuelense exige a Sebastián Padilla, pero Rescalvo frena el entorno

Esta situación legal repercute directamente en la Liga Deportiva Alajuelense. La afición manuda se ha volcado por completo en las redes sociales para exigir el fichaje de Sebastián Padilla, una de las grandes promesas de Liberia que podría quedar libre. Con mensajes como “Bienvenido a casa, Padilla” o “Ya sabés a dónde ir”, la hinchada dejó clara su obsesión por tenerlo para el Apertura y la Copa Centroamericana 2026.

Sin embargo, el director técnico de La Liga, Ismael Rescalvo, mandó una respuesta entrelíneas que va en contra del deseo inmediato de la fanaticada. Al ser consultado sobre la llegada de nuevos refuerzos, el estratega español enfrió la situación asegurando que, al día de hoy, el mercado manudo no se moverá.

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Sebastián Padilla es uno de los fichajes que la afición de Alajuelense, pero que Ismael Rescalvo frena, por ahora. Foto: Kevin Jiménez

“Estamos muy contentos con la plantilla que hemos conformado y ahora, como entrenador, lo que debo hacer es intentar sacar lo mejor de nuestros jugadores”, sentenció Rescalvo.

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Aunque la postura del técnico es mantener el plantel cerrado, todo dependerá de cómo avancen los días. Si el próximo lunes Liberia pierde definitivamente la categoría y Padilla queda libre, la presión de la afición y la oportunidad de mercado podrían hacer que la historia dé un giro inesperado.

La respuesta de la afición de Alajuelense a Rescalvo

Fútbol Centroamérica realizó una encuesta con los aficionados de Alajuelense y ellos respondieron de forma tajante. La pregunta que se hizo fue: Ismael Rescalvo dijo que la plantilla está cerrada. ¿Hace bien o Alajuelense debe salir a buscar más fichajes?

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La opción que pide más refuerzos barrió con la segunda, los aficionados Manudos creen que sí es necesario traer más jugadores y tienen a Sebastián Padilla como uno de sus elegidos. Puedes dejar tu voto AQUÍ.

En Alajuelense quieren más fichajes.