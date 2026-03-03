“El fracaso más grande”: Costa Rica recibe la peor advertencia tras la llegada Fernando Batista a La Sele

El Bocha Batista tomó oficialmente las riendas de la Selección de Costa Rica y dejó claro desde el inicio cuál será su hoja de ruta: orden, compromiso y un estilo de juego protagonista.

Tras su paso por la Vinotinto, el técnico argentino apuesta por construir un proyecto sólido y sostenido en el tiempo, con la mira puesta en el Mundial 2030 como gran objetivo a mediano plazo.

ver también Bocha Batista revela el secreto a voces que había detrás de su llegada a la Selección de Costa Rica

La advertencia que recibe Costa Rica del Bocha Batista

A través de sus redes sociales, el Bocha”Batista compartió un mensaje cargado de ilusión y compromiso al asumir el mando de la Selección Nacional de Costa Rica.

Sin embargo, las respuestas que recibió no fueron los esperadas. Hinchas de la Selección de Venezuela aprovecharon la oportunidad para descargar su molestia luego de que el DT argentino fracasara al mando de la Vinotinto en su momento.

Fernando Batista en su cuenta oficial de X

Entre estos mensajes aparecieron los siguientes: “El hombre que cometió el fracaso más grande del fútbol Sudamericano”; “Los ticos van a aprender que lo importante es competir”; “No le deseo el mal a los ticos, ya tienen al Bocha y eso es bastante”; “No lo merecen los ticos, es un vendehumo”, afirmaron varios hinchas de la Selección de Venezuela en X.

Publicidad

Publicidad

Hinchas de Venezuela en X

Hinchas de Venezuela en X

Publicidad

Hinchas de Venezuela en X

Publicidad

Hinchas de Venezuela en X

Publicidad

Batista no pudo cumplir con el objetivo de llevar a Venezuela a su primer Mundial dejando a una selección sin resultados y sin funcionamiento. Las prestaciones del DT argentino con la Vinotinto fueron prácticamente nulas y el malestar en la hinchada venezolana sigue presente.

Ahora, en un contexto donde ningún seleccionador reciente logró sostener un proceso completo de cuatro años en la Selección de Costa Rica, Batista dejó clara su intención de romper esa tendencia.

Publicidad

Publicidad

Fernando Batista con la Selección de Costa Rica

Fue contundente al afirmar que llega con la meta firme de cumplir ese ciclo y consolidar un proyecto a largo plazo, convencido de que la estabilidad será clave para alcanzar los objetivos trazados rumbo al Mundial 2030.

Publicidad

Datos claves

Mensaje inicial con ilusión: Batista utilizó sus redes sociales para expresar compromiso y entusiasmo al asumir el mando de la Selección de Costa Rica.

Batista utilizó sus redes sociales para expresar compromiso y entusiasmo al asumir el mando de la Selección de Costa Rica. Reacciones inesperadas: La publicación generó respuestas negativas por parte de aficionados de Venezuela, quienes cuestionaron su gestión anterior

La publicación generó respuestas negativas por parte de aficionados de Venezuela, quienes cuestionaron su gestión anterior Antecedente con la Vinotinto: Parte de las críticas se originan en su etapa al frente de la Selección de Venezuela, donde no logró cumplir las expectativas en su momento.