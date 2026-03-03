Hernán Medford ya tiene al reemplazante de Sebastián Acuña y es un juvenil que ilusiona a Saprissa: “No va a quedar otra”

Este martes, el Deportivo Saprissa confirmó una noticia que cayó como un baldazo de agua fría sobre la afición morada, en medio de la ilusión que genera el impecable funcionamiento colectivo del equipo en el inicio del ciclo de Hernán Medford.

A través de un comunicado oficial, el club dio a conocer que Sebastián Acuña, contención de 23 años y una de las piezas intocables en el esquema del DT, sufrió una ruptura del menisco interno de su rodilla izquierda. Esta lesión obligará al futbolista a someterse a una artroscopia para reparar el daño.

Aunque en el reporte médico se aclaró que “su tiempo de recuperación se informará una vez finalizado el procedimiento“, una lesión de esta naturaleza requiere de una rehabilitación extensa, por lo que se espera que Acuña esté fuera por lo que resta del Clausura 2026.

¿Quién jugará en lugar de Sebastián Acuña?

Ante esta delicada situación, el cuerpo técnico de Medford ya debe enfocar sus esfuerzos en encontrar un reemplazo para el voluntarioso mediocampista. Con Fidel Escobar aún en proceso de recuperación por una lesión, la alternativa parece ser una sola: Alberth Barahona.

El juvenil de 20 años fue quien ingresó en lugar de Acuña cuando este sufrió la lesión durante la victoria 2-0 ante Guadalupe. Aunque Barahona también terminó el encuentro con algunas molestias físicas, se espera que pueda recuperarse rápidamente para asumir la responsabilidad.

Alberth Barahona sería el reemplazante de Acuña en el mediocampo (Instagram).

Durante la transmisión del programa Seguimos, los periodistas destacaron que Barahona es el jugador con más opciones para cubrir la baja de Acuña: “Creo que ahora le tocará a un jugador como Alberth Barahona, que es bastante correcto, un joven con bastante proyección y va a tener que tomar ese lugar. No va a quedar de otra“, señalaron.

A pesar de su juventud, el oriundo de Isla Venado ha demostrado en diversas ocasiones que puede hacerse cargo del mediocampo en momentos difíciles. Uno de los ejemplos más claros de esto fue su inesperada titularidad en las semifinales del Clausura 2025, cuando Paulo Wanchope decidió confiar en él para el partido en casa contra Herediano.

El resultado fue una gran actuación del versátil volante, quien fue clave en la goleada por 4-0 ante los florenses. En total, Barahona registra 30 apariciones con el primer equipo de Saprissa, sumando una asistencia.

En síntesis

-Sebastián Acuña sufrió una ruptura del menisco interno de su rodilla izquierda y será sometido a una artroscopia.

-Alberth Barahona, de 20 años, ingresó en lugar de Acuña en el partido contra Guadalupe y se espera que asuma el rol en su ausencia.

-Barahona ya cuenta con experiencia en partidos clave, como su destacada actuación en las semifinales del Clausura 2025 contra Herediano.