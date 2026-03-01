Es tendencia:
“No nos vamos a poner polémicos”: Mauricio Wright sorprende a Alajuelense y le manda un filazo tras perder con Saprissa

Mauricio Wright se refirió a lo que pasó en el encuentro entre Guadalupe y Saprissa con una mensaje indirecto a la Liga.

Por Juan Fittipaldi

El DT de Guadalupe se acordó de la Liga.
© TelediarioEl DT de Guadalupe se acordó de la Liga.

Este domingo, el Guadalupe de Mauricio Wright no pudo con el Deportivo Saprissa y terminó cayendo por 2-0 en el Coyella Fonseca. El conjunto guadalupano no pudo sostener en el segundo tiempo el empate que había conseguido en la primera mitad.

Una vez finalizado el partido, sorpresivamente Wright dejó un polémico filazo para la Liga Deportiva Alajuelense. Al técnico de Guadalupe le preguntaron sobre el arbitraje en el duelo que se dio por la novena jornada y expresó un mensaje indirecto a los manudos.

El mensaje de Mauricio Wright que no caerá bien en Alajuelense

En medio de la gran discusión por las decisiones arbitrales del Clásico Nacional y el revuelo que se generó, Mauricio Wright declaró: “Saprissa nos ganó bien, no nos vamos a poner polémicos con el arbitraje“.

El DT está muy identificado con Saprissa, ya que fue jugador y también estuvo al frente del equipo como técnico. Con sus declaraciones, dejó en manifiesto que Alajuelense no aceptó la derrota contra el Monstruo y se excusó en los árbitros, algo que él no quiso hacer.

Igualmente, Wright explicó los motivos por los que su equipo fue derrotado: “Hay un antes y un después que nosotros nos equivocamos dos veces y antes del primer gol tuvimos una ocasión que no resolvimos y, después de ahí a los dos minutos cae el gol de Saprissa, nos enredamos en nuestros propios mecates y pagamos caro”.

Con esta derrota, el cuadro guadalupano sigue perdiendo más posibilidades de mantenerse en la máxima categoría. Por el momento, suma 19 puntos en la tabla acumulada y estaría descendiendo de continuar por este camino.

En resumen

  • Mauricio Wright, técnico de Guadalupe, reconoció la derrota 2-0 ante el Deportivo Saprissa.
  • El conjunto de Guadalupe acumula 19 puntos en la tabla general de la temporada.
  • Guadalupe ocupa actualmente el último lugar de la tabla acumulada, posición de descenso directo.

