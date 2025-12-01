“Se inclina hacia ellos”: Johan Venegas dispara contra Alajuelense y deja una advertencia que compromete a la Unafut

La victoria por 2-0 de Liga Deportiva Alajuelense frente al Club Sport Cartaginés, con la que el León aseguró el primer lugar de la fase regular del Torneo Apertura 2025, terminó cargada de polémica.

Aunque el resultado parecía sentenciado desde temprano, el final del encuentro dejó una imagen lamentable: una trifulca en la zona de camerinos en la que se vieron involucrados David Vargas, gerente brumoso, y varios colaboradores de la Liga.

ver también Roja directa y escándalo: la brutal agresión a Anthony Hernández que desató el caos en el Alajuelense vs Cartaginés

Incluso antes de ese episodio, el ambiente ya estaba al rojo vivo por la brutal patada de Diego Mesén contra Anthony Hernández, acción que el árbitro Steven Madrigal castigó con tarjeta roja inmediata. Pero para cuando llegó esa expulsión, el partido hacía rato que se le había escapado de las manos al referí.

Johan Venegas no perdonó a la Liga ni al arbitraje

Así lo interpretó Johan Venegas, delantero de Cartaginés, quien no tuvo reparo alguno en pronunciarse luego de enfrentar a su ex equipo. El goleador de 36 años insinuó que los arbitrajes suelen favorecer a Alajuelense y expuso dos jugadas polémicas que, según él, cambiaron el rumbo del juego.

La primera fue una mano de Santiago Van der Putten que no fue sancionada; el VAR tampoco pudo intervenir porque el contacto se dio fuera del área. La segunda, una supuesta falta previa al 2-0 convertido por Fernando Piñar.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

“Dos jugadas dudosas… creo que el partido le quedó muy grande al central, se lo dije. Hay una jugada de Santiago que, por más que la pifie, la bola iba en dirección a mi compañero cara a gol. Antes del segundo gol hay otra falta clara; el partido le quedó grande al árbitro y después de eso se ensució”, lanzó Venegas, justificando la impotencia que había derivado en la violenta reacción de Mesén.

“Sabemos que en estas instancias, cuando los equipos más tradicionales se juegan cosas siempre hay cierta balanza que se inclina hacia ellos”, disparó el goleador, apuntando directamente contra Alajuelense pese a su exitoso pasado en la institución.

Publicidad

La advertencia que sacude a la Unafut

Por último, Johan Venegas remató su descargo con una frase que no pasará inadvertida dentro de la Unafut y la Comisión de Arbitraje de la Fedefútbol, órgano que preside Enrique Osses.

Publicidad

ver también “Hasta las últimas consecuencias”: Alajuelense enfrenta la grave denuncia de Cartaginés que puede condenarlo ante la Unafut

“Lo único que digo es que pongan a los árbitros que tengan más capacidad. Que no les pesen los ambientes. Lo de hoy fue un partido de semifinal, es lo que va a suceder”, advirtió el atacante brumoso de cara a la definición del Torneo Apertura 2025.