No solo es Jorge Aparicio: Xelajú se podría quedar sin otra de sus figuras en el Clausura 2026

La jornada siete del Torneo Clausura 2026 dejó un sabor amargo para Xelajú MC, que cayó 1-0 ante Deportivo Malacateco en un resultado que frenó sus aspiraciones en la tabla. Sin embargo, más allá de la derrota, la principal preocupación pasa por la situación médica de uno de sus referentes bajo los tres postes.

ver también Preocupación en Xelajú: revelan la lesión que sufrió Jorge Aparicio en el clásico ante Marquense

El guardameta uruguayo Rubén Darío Silva apenas disputó 22 minutos del compromiso, luego de sufrir un fuerte choque con Joshua Trigueño al intentar cortar un centro. La acción terminó afectando su rodilla derecha, impidiéndole continuar en el encuentro y encendiendo las alarmas en el banquillo altense.

De inmediato, el cuerpo técnico optó por sustituirlo y ahora el arquero será sometido a evaluaciones médicas en Quetzaltenango para descartar una lesión de gravedad. En el entorno chivo existe la esperanza de que todo quede en un susto y no represente una baja prolongada.

Por el momento, Silva permanecerá bajo observación y es duda para el duelo del domingo ante Deportivo Mixco, correspondiente a la octava jornada. Su evolución en los próximos días será determinante para definir si puede estar disponible o si el técnico deberá buscar alternativas en la portería.

La preocupación no es menor, tomando en cuenta que el equipo ya arrastra problemas físicos en su plantel. El mismo domingo, el mediocampista Jorge Aparicio también sufrió una lesión de rodilla que lo mantendrá fuera de las canchas por casi dos meses, debilitando la estructura del equipo.

Publicidad

Publicidad

ver también “Lo pagamos caro”: Roberto Hernández no se guarda nada y expone el grave error de Xelajú ante Monterrey

Xelajú atraviesa un momento complejo, donde los resultados y las lesiones se combinan en un escenario adverso. La recuperación de Silva será clave para estabilizar al equipo en un tramo decisivo del campeonato, donde cada punto puede marcar la diferencia en la lucha por los primeros lugares.