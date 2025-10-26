No sólo Washington Ortega: la otra gran preocupación que sufre Alajuelense antes de enfrentar a Olimpia

La sensación en la Liga Deportiva Alajuelense, tras la victoria ante Pérez Zeledón, fue muy agridulce. Sumaron tres puntos claves para volver a la cima de la tabla de la Liga Promérica, pero Washington Ortega salió en la segunda mitad por una lesión.

El portero uruguayo sufrió un golpe en su rodilla izquierda y no pudo terminar el partido. Machillo Ramírez confirmó que esperarán hasta este lunes para saber la gravedad de lo que le pasó a Ortega. Por eso, no quiso apresurarse a dar un diagnóstico de la lesión.

Ortega no fue el único jugador de Alajuelense que debió ser reemplazado por problemas físicos. El otro fue Santiago Van der Putten, quien volvió a las canchas de su operación en la rodilla el pasado jueves ante Olimpia.

¿Qué le pasó a Santiago Van der Putten en Alajuelense?

El defensor central fue desde el arranque contra Pérez Zeledón, pero tuvo que ser sustituido en la segunda etapa. Cerca del final, Van der Putten no aguantó el cansancio y en su lugar ingresó Alexis Gamboa.

Durante la transmisión, se observó al defensor de 21 años con hielo en una de sus piernas. Por eso, su presencia en el partido del jueves próximo en Honduras contra Olimpia está en duda.

Machillo Ramírez se refirió al cambio y dijo: “Por el estado de la cancha, a la hora de pisar se movía más, sentía seguro inestabilidad. Pusimos a Alexis Gamboa. Y a lo último estaba cansado. En tres días jugó un 70% y era recomendable una pausita“.

