Olimpia vs. Motagua: ¿A qué hora y cómo ver el clásico por la jornada 3 de las Triangulares? Liga Nacional de Honduras

El clásico capitalino vuelve a encender la Liga Nacional, ahora en el contexto del Grupo A de las Triangulares del Apertura 2025, el famoso “grupo de la muerte” que comparten Olimpia, Motagua y Real España.

Olimpia llega con la mesa servida para pegar un golpe casi decisivo: arrancó la triangular ganando 0-1 como visitante a Real España en el Morazán gracias a un gol de Jorge Benguché y descansó en la jornada 2, por lo que llega fresco y con confianza.

Motagua, en cambio, viene de un golpe durísimo: fue goleado 0-3 en casa por Real España en su debut en la fase y se juega buena parte de sus opciones de pelear el boleto a la final.

¿Cuándo, dónde y a qué hora se juega Olimpia vs. Motagua por la jornada 3 de las Triangulares?

Día: miércoles 17 de diciembre de 2025

Hora: 7:30 p.m. (hora de Honduras)

Estadio: Nacional “Chelato Uclés”, Tegucigalpa

Torneo: Triangulares semifinales – Jornada 3, Grupo A del Torneo Apertura 2025

Es un duelo clave: Olimpia y Real España marchan igualados en puntos, mientras Motagua necesita reaccionar para no quedar casi fuera de la pelea por el único boleto a la final que entrega el grupo.

¿Dónde ver EN VIVO Olimpia vs. Motagua en Honduras y Estados Unidos?

El clásico Olimpia vs. Motagua por la jornada 3 de las Triangulares se podrá ver en directo por: Deportes TVC en Honduras.

Para Estados Unidos y el resto del extranjero, el juego estará disponible a través de la plataforma digital de Deportes TVC / TVC Play / deportestvcplus, accesible vía streaming para quienes estén fuera del país.

¿Cómo llega Olimpia al clásico por la jornada 3?

Olimpia desembarca en el clásico como cabeza de serie del Grupo A y campeón defensor, en modo líder y con ventaja deportiva: si al final de las cuatro fechas termina empatado en puntos con sus rivales, el reglamento le da prioridad por haber sido mejor en la fase regular.

En la triangular ya dejó claro que va en serio:

Jornada 1: Real España 0-1 Olimpia, en el Morazán – triunfo clave como visitante con gol de Benguché.

Jornada 2: Olimpia descansó, mientras Motagua caía 0-3 en casa ante Real España.

Con 3 puntos y +1 de gol diferencia, el León comparte la cima con la Máquina y sabe que ganando el clásico dejaría a Motagua muy tocado y se acercaría seriamente al objetivo: quedarse con el primer lugar del grupo y meterse en la final del Apertura.

¿Cómo llega Motagua al clásico por la jornada 3?

Motagua llega al choque con muchas más urgencias que su rival. El Azul Profundo debutó en las Triangulares en la jornada 2 y sufrió un durísimo revés:

Motagua 0-3 Real España, en el Nacional, resultado que lo dejó último del grupo y con diferencia de gol muy negativa.

En la fase regular, los de Javier López habían terminado en la parte alta de la tabla y se ganaron su lugar en esta liguilla, pero el nuevo formato no da margen: solo el primero de cada triangular avanza a la final, y en caso de empate en puntos, el cabeza de serie (Olimpia) tiene ventaja.

Por eso, para Motagua el clásico se siente casi como una final anticipada:

Una victoria lo mete de nuevo en la pelea y aprieta el grupo.

Un empate lo deja muy condicionado.

Una derrota lo lleva a la eliminación.

En resumen, el Nacional “Chelato Uclés” será el escenario de un clásico cargado de matices: Olimpia, con la oportunidad de encaminar su pase a la final, y Motagua, obligado a reaccionar tras el 0-3 ante Real España para no ver cómo se le escapa el Apertura en plena triangular.