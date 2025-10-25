El próximo jueves, la Liga Deportiva Alajuelense enfrentará a Olimpia por el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Centroamericana 2025. Los dirigidos por Óscar Ramírez igualaron en la ida por 1-1 en el Morera Soto y tendrán la obligación de marcar un gol en tierras hondureñas.

La Concacaf, en la previa del encuentro que se disputará en el Estadio Nacional Chelato Uclés, dio a conocer los resultados que podrían condenar a Alajuelense a quedar eliminado de la competencia y, por consiguiente, perder el tricampeonato consecutivo.

Los resultados que podrían dejar eliminado a Alajuelense de la Copa Centroamericana 2025

Una victoria de Olimpia dejará a la Liga fuera del certamen centroamericano. Además, un empate por 0-0 le dará el pase al cuadro de Eduardo Espinel debido a que el cuadro manudo sufrió un gol en su casa. Aún está vigente la regla del gol de visitante.

En caso de que el resultado sea el mismo que se dio en la ida, el partido se definirá en el tiempo extra. Es necesario aclarar que en este tiempo suplementario no entra en juego la regla del gol visitante.

Esta reglamentación de la Concacaf obliga al conjunto manudo a marcarle un gol a Olimpia. Cuando inicie el partido, Alajuelense estará parcialmente eliminado a falta de que finalice el encuentro.

Sin embargo, Alajuelense sabe que con ganar por cualquier resultado tiene su lugar asegurado en la final por tercera ocasión consecutiva. Además, un empate por 2-2, 3-3, 4-4, o más goles beneficiará a la Liga en este caso con la regla del gol fuera de casa.