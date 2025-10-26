Alajuelense recibe un guiño de Concacaf que no gustará en Olimpia mientras se disputan un boleto a la final de la Copa Centroamericana

Alajuelense y Olimpia protagonizaron un intenso duelo en la ida de las semifinales de la Copa Centroamericana 2025, que terminó con un empate 1-1 y dejó todo abierto para la definición en territorio hondureño.

Sin embargo, la Concacaf decidió lanzar un guiño hacia el conjunto dirigido por el Machillo Ramírez, gesto que no caerá bien en el entorno de Olimpia que ya mira con ojos de revancha el partido de vuelta.

¿Cuál fue el guiño desde la Concacaf para Alajuelense?

La Concacaf dejó una publicación en su cuenta oficial de X un video destacando una jugada individual de Kenyel Michel durante el partido de ida por las semifinales de la Copa Centroamericana ante Olimpia.

Publicación que fue acompañada con el mensaje “Michel con la magia en Alajuela”, resaltó Concacaf haciendo referencia a la técnica del jugador manudo, generando orgullo entre los aficionados rojinegros.

Tweet placeholder

En el partido de ida ante Olimpia Kenyel Michel disputó los 90 minutos: tuvo 46 toques de pelota, 7 recuperaciones, 1 intercepción. 1 drible generado, 2 centros al área y 70% de precisión en los pases que dio. En la vuelta, el jugador de Alajuelense espera ser más determinante.

¿Cuándo es la vuelta de las semifinales de la Copa Centroamericana entre Olimpia y Alajuelense?

El partido de vuelta entre Olimpia y Alajuelense por un boleto a la final de la Copa Centroamericana 2025, se disputará el jueves 30 de octubre desde el Estadio Nacional Jose de la Paz Herrera a las 8:30 p.m. hora de Centroamérica.