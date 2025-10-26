Es tendencia:
Todo Alajuelense consternado por la lesión de Washington Ortega en el momento más delicado: “Sufrió un golpe”

Washington Ortega pidió el cambio en Alajuelense durante la segunda parte y encendió las alarmas en la previa de la Copa Centroamericana.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

© Prensa LDAEl portero sufrió una lesión.

Este domingo, la Liga Deportiva Alajuelense volvió a ganar por la Liga Promérica. El equipo comandado por Machillo Ramírez superó a Pérez Zeledón por 3-2 y recuperó el primer lugar que Saprissa le había robado por algunas horas.

A pesar de la victoria, hay una gran preocupación por la lesión que tuvo Washington Ortega en el Morera Soto. El portero debió salir en la segunda mitad minutos después de chocar con el rival Joaquín Aguirre y fue sustituido por Johnny Álvarez.

En los primeros minutos del segundo tiempo, el guardameta de Alajuelense, según especificó el periodista Everardo Herrera, “sufrió un golpe en su rodilla izquierda“. Ortega intentó continuar, pero a los 64′ se tiró al césped y pidió el cambio.

¿Qué dijo Machillo Ramírez sobre la lesión de Washington Ortega?

En conferencia de prensa, Machillo Ramírez fue consultado por lo que pasó con Washington. El entrenador comentó que deberán esperar a que el portero se realice estudios.

No tenemos un informe claro de la situación. Hay que esperar al otro día, no tengo información sobre lo que está pasando. Dios quiera que no sea nada, nos jugamos la vida el jueves y lo necesitamos. Vamos a ver qué hacemos“, declaró el técnico manudo.

Este partido fue el primero que Washington Ortega no pudo completar desde que llegó a la Liga. Para mala fortuna del portero, le sucedió en su juego número 50 con la camiseta manuda.

