Este domingo, la Liga Deportiva Alajuelense superó a Pérez Zeledón por 3-2 y volvió a la cima del campeonato nacional. Luego de irse igualado al descanso, el Rojinegro sacó ventaja en la segunda mitad y logró sumar tres puntos importantes antes de viajar a Honduras.

El que no quedó satisfecho con lo que pasó en el Morera Soto fue el entrenador del cuadro generaleño, Luis Orozco. El DT expuso una fuerte denuncia en la que acusa a Alajuelense de ser beneficiado por el arbitraje.

Alajuelense acusado de ser beneficiado por el árbitro

En el segundo gol de Alajuelense, el que marcó la diferencia en el marcador, que convirtió Diego Campos, se produjo un duro cruce entre Celso Borges y Kendall Porras en la jugada previa. Todo Pérez Zeledón reclamó que hubo infracción del capitán, pero el árbitro Keylor Herrera convalidó el tanto manudo.

Por eso, el entrenador Orozco habló en conferencia de prensa y se refirió a esta situación. “Si un jugador termina con una sutura lo mínimo es ir a verla al VAR, el árbitro no lo quiso revisar, todos vimos otra cosa, lo que pedimos es que cuiden a los futbolistas, no es hasta que los fracturen“, declaró.

Luego del partido, el periodista Kevin Jiménez publicó una imagen en la que se puede observar cómo quedó la pierna del mediocampista de Pérez Zeledón después de la acción con Celso.

Y concluyó sobre lo que le pasó al jugador generaleño: “Kendall Porras es un gran jugador, es técnico y hay que cuidarlo. Hoy no lo cuidaron, le tuvieron que hacer una sutura, los jugadores son humanos no son animales, hay que cuidarlos“.