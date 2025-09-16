Es tendencia:
Fichaje internacional: Machillo Ramírez pide el refuerzo que Alajuelense necesita para ir por la 31

Alajuelense se enfrenta a un panorama complicado debido a las múltiples bajas. El Machillo Ramírez fue claro en la solución.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

El Machillo Ramírez al mando de Alajuelense
© AlajuelenseEl Machillo Ramírez al mando de Alajuelense

No es un secreto que la Liga Deportiva Alajuelense atraviesa un momento complicado debido a las múltiples bajas por lesión que afectan a su plantel, al menos cinco futbolistas se encuentran fuera de acción.

Esta situación limita las variantes del Machillo Ramírez, que debe afrontar de manera simultánea varias competencias de gran exigencia, lo que aumenta la presión sobre el equipo rojinegro.

Ante este panorama, Óscar Ramírez decidió elevar una solicitud directa a la gerencia deportiva, buscando soluciones que permitan reforzar la plantilla y darle mayor equilibrio al grupo.

Machillo Ramírez lo tiene definido: la decisión que tomará tras la lesión de Santiago Van der Putten

Machillo Ramírez lo tiene definido: la decisión que tomará tras la lesión de Santiago Van der Putten

La solicitud del Machillo Ramírez en Alajuelense

Óscar “Machillo” Ramírez no se quedó de brazos cruzados ante la complicada situación de Alajuelense y pidió a la dirigencia la incorporación de al menos dos refuerzos antes del cierre del mercado de fichajes, programado para el 18 de septiembre.

Sobre estas posibles incorporaciones para el Machillo Ramírez en Alajuelense, se manejan en carpeta jugadores internacionales y del fútbol local. Recordemos que los rojinegros tienen todavía una plaza de extranjero disponible.

Óscar Ramírez – Alajuelense

Óscar Ramírez – Alajuelense

El técnico considera clave sumar piezas que puedan aportar de inmediato, ya que el club mantiene una plaza de extranjero libre y analiza perfiles tanto del ámbito internacional como del fútbol local para fortalecer al plantel rojinegro

Todas las ausencias del Machillo Ramírez en Alajuelense

Alajuelense enfrenta un panorama complicado con cinco bajas confirmadas en su plantel: las recientes operaciones de Toril y Van der Putten se suman a las lesiones musculares de Aarón Salazar, Diego Campos y Joel Campbell.

Dichas ausencias representan un duro golpe para el equipo, que se ve obligado a reestructurar su once y a encontrar alternativas para mantener la competitividad en los torneos que disputa.

