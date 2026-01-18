“Mi retiro”: Celso Borges lanza la confesión que sacude a Alajuelense y revela su futuro fuera de las canchas

Celso Borges es uno de los grandes emblemas del fútbol costarricense a nivel mundial. A sus 37 años, el mediocampista ostenta un récord histórico: es el jugador que más veces defendió el uniforme de la Selección de Costa Rica, con presencia en tres Copas del Mundo y en todos los escenarios posibles.

Hoy, además, es el capitán de la Liga Deportiva Alajuelense que viene de consagrarse campeón del Torneo Apertura 2025, cortando una sequía que lo había perseguido desde su llegada a Alajuela en 2021. Con ese gran objetivo cumplido, el propio Celso admite que su carrera ya transita la recta final.

La pregunta inevitable

En una reciente entrevista con La Nación, Celso Borges fue consultado sobre hasta cuándo piensa estirar su carrera profesional y respondió con total sinceridad: “Acabo de renovar un año con 37 años y eso, para mí, fue un gran logro. Es una gran confianza la que me está dando la institución, porque ven que hay potencial para más. Entonces, no sé hasta cuándo”.

A muchos futbolistas el golpe del retiro los encuentra desprevenidos, pero ese no parece ser el caso del referente manudo. En su proceso de preparación fue clave la figura de su padre, Alexandre Guimaraes, quien lo empujó desde joven a pensar más allá del césped.

“Desde que tenía 20 años mis papás me dijeron que fuera preparando mi retiro desde ya. Las ventajas de tener un papá que fue jugador es que él ya sabe que esto se acaba. Entonces, me dijo algo así como: tenga todas las áreas cubiertas para que, cuando venga la etapa del retiro, simplemente usted escoja por dónde quiere ir”, afirmó el ex Deportivo La Coruña.

¿Celso Borges DT o gerente?

Los consejos de Guimaraes fueron seguidos al pie de la letra. “Ya tengo mi licencia de entrenador, tengo mi máster en gerencias; o sea, ya tengo todo el panorama completo“.

“Voy a seguir relacionado al fútbol, evidentemente, y a partir de ahí escoger. Pero sí es algo que no me preparé ahora: me he venido preparando desde que tengo 20 años, y hoy la luz anda ahí, como más cerca y más brillante. Sin duda, no lo puedo negar”, explicó el capitán rojinegro.

Mientras tanto, el veterano volante se mantiene enfocado en el presente, disfrutando su rol como líder de la Liga y con la mira puesta en un nuevo desafío: alcanzar la estrella 32 en el Clausura 2026.