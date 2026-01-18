Polémica en Fedefútbol: Machillo Ramírez no se contiene y dispara contra el arbitraje tras el empate de Alajuelense

Los últimos días han sido particularmente convulsos para la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) y, en especial, para los integrantes de su Comisión de Arbitraje.

La polémica se encendió tras el empate 2-2 entre el Deportivo Saprissa y Puntarenas por la primera jornada del Clausura 2026, cuando el referí William Matus quedó expuesto en los audios del VAR al referirse de manera peyorativa a Mariano Torres. Saprissa no tardó en emitir un comunicado oficial rechazando los dichos y solicitando sanciones, pero hasta ahora no hubo consecuencias.

El episodio dejó al presidente de la Comisión, el chileno Enrique Osses, en el centro de las críticas. Y cuando parecía que el tema comenzaba a enfriarse, una nueva voz de peso cuestionó el funcionamiento del arbitraje en el fútbol nacional.

Machillo Ramírez aviva la polémica

Este domingo, luego del 1-1 de la Liga Deportiva Alajuelense ante Pérez Zeledón, Óscar “Machillo” Ramírez no pudo contenerse en conferencia de prensa. “Lastimosamente, nos anulan dos goles y del arbitraje no quiero hablar. Es un tema del que creo que ustedes, como periodistas, deberían tomar más en cuenta; es algo que ya viene con sus cositas hace rato”, lanzó el Macho, dejando en claro su malestar.

La crítica del técnico rojinegro no apuntó tanto a jugadas específicas ni a un supuesto perjuicio directo, sino a la forma en que los árbitros manejan el desarrollo de los partidos. “Necesitamos un fútbol que sea rápido, pero muchas veces lo hemos ralentizado también y no es por los jugadores”, disparó.

Durante el encuentro, Machillo se mostró visiblemente molesto por las constantes interrupciones y por los criterios para adicionar el tiempo. “Lo del arbitraje es un tema que hay cosas que no se entienden. El otro día con Liberia no hubo casi nadie que entrara en camilla o que pasara algo especial y dieron 13 minutos de reposición. Hoy se dieron once minutos, entonces uno no sabe en qué se basan”, reclamó el DT del actual campeón nacional.

“Queremos dinámica, juegos más rápidos. Por ahí se habla del tiempo efectivo y entonces uno revisa… no quiero hablar más del arbitraje, es solo una observación que hago, ojalá que esto sea una situación real y no puro verbo”, sentenció el Macho.