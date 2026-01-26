Machillo Ramírez en aprietos: la decisión de Alajuelense que lo priva de contar con uno de sus favoritos

La Liga Deportiva Alajuelense se vio obligada a tomar una decisión incómoda en pleno arranque del Clausura 2026, una determinación que no pasó por lo futbolístico, sino por una limitación estrictamente reglamentaria. La llegada de un nuevo refuerzo extranjero terminó dejando fuera del primer equipo a un jugador que había ganado terreno, minutos y confianza con el cuerpo técnico.

Se trata del delantero haitiano Tristan Demetrius, quien ya no podrá seguir siendo tomado en cuenta en la Primera División debido a que la Liga completó todos sus cupos de futbolistas extranjeros tras la incorporación del argentino Malcom Pilone.

El reglamento nacional permite únicamente cinco foráneos inscritos en el plantel principal, y Alajuelense alcanzó ese límite con Pilone, el uruguayo Washington Ortega, el colombiano Jeison Lucumí y los mexicanos Ronaldo Cisneros y Ángel Zaldívar.

Esta situación obliga a que Demetrius salga del registro del primer equipo, pese a que venía teniendo participación constante en el torneo y había logrado consolidarse como una alternativa ofensiva real para Óscar Ramírez.

Tristan Demetrius se queda afuera del Clausura 2026.

Machillo Ramírez no estaría conforme con esto

Desde el entorno manudo, el sitio El Muro Alajuelense reveló información que añade tensión al tema. Según esta versión, Óscar Ramírez no tenía contemplado que la llegada de Pilone provocaría automáticamente la salida de Demetrius del primer equipo.

Tras confirmarse la situación, el entrenador se habría reunido con la directiva para hablar específicamente sobre el panorama ofensivo luego de esta decisión. Incluso, se señala que Pilone no fue un fichaje solicitado directamente por el técnico, lo que abre interrogantes sobre cómo se seguirán tomando las decisiones deportivas.

Demetrius podrá jugar Concachampions

Aunque no podrá jugar el torneo nacional, Demetrius sí podría ser utilizado en la Liga de Campeones de Concacaf, ya que ese certamen permite una mayor cantidad de extranjeros inscritos. Es decir, el haitiano queda fuera del campeonato local, pero no necesariamente del plano internacional.