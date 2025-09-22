Machillo Ramírez ya lo sabe: Concacaf lo confirma y Alajuelense celebra la noticia que necesitaba antes de jugar con Motagua por la Copa Centroamericana

La Copa Centroamericana Concacaf 2025 entra en su fase de cuartos de final con un duelo de gran peso: Liga Deportiva Alajuelense, vigente campeón, recibirá al Motagua en el Estadio Alejandro Morera Soto.

En la antesala del duelo frente a Motagua por la Copa Centroamericana, el técnico Machillo Ramírez recibió una noticia positiva por parte de Concacaf, lo que le da un impulso anímico extra a su equipo de cara a este exigente compromiso.

ver también Todo Alajuelense lo aplaude: Machillo Ramírez necesitó solo 4 palabras para calentar la serie con Motagua por Copa Centroamericana

¿Cuál es la buena noticia que desde la Concacaf le llegó a Alajuelense?

Desde su sitio oficial, la Concacaf publicó diversos datos en la previa del Alajuelense vs Motagua que no son positivos para los catrachos en esta Copa Centroamericana 2025.

Publicidad

Publicidad

Alajuelense invicto en la serie histórica contra el Motagua

La historia reciente no favorece a Motagua cuando se mide ante Alajuelense. El conjunto costarricense ha enfrentado al club hondureño en siete ocasiones en torneos internacionales y nunca ha conocido la derrota, logrando seis triunfos y un empate. Esta superioridad histórica pesa en la previa del nuevo cruce por la Copa Centroamericana.

Machillo Ramírez DT de Alajuelense

Publicidad

Alajuelense domina la serie contra rivales de Honduras

Además, el rendimiento del Alajuelense frente a rivales hondureños en general también es positivo. En 11 series de ida y vuelta disputadas, los ticos avanzaron en seis oportunidades, lo que refleja un 55% de efectividad. Aunque han sido eliminados cinco veces, su balance global muestra fortaleza ante equipos de Honduras, respaldando su etiqueta de favorito.

Publicidad

Motagua con saldo negativo en series de eliminación directa contra rivales ticos

Por su parte, Motagua no solo arrastra este historial adverso con Alajuelense, sino que también presenta un registro negativo en series eliminatorias contra clubes costarricenses. Estos antecedentes añaden presión al equipo catracho, que buscará revertir una tendencia que hasta ahora le ha sido muy desfavorable.

Publicidad

Liga Deportiva Alajuelense

¿Cuándo juega Alajuelense vs. Motagua en la Copa Centroamericana?

Alajuelense y Motagua se enfrentarán el martes 23 de septiembre a las 8:00 p.m. hora de Centroamérica por la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025.

Publicidad